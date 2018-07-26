«Кавказская война до сих пор в головах». Краевед о том, чему учит история

Виталий Штыбин ведёт видеоблог «Заметки о Черкесии», повествующий об истории Краснодарского края и Северо-Западного Кавказа, истории и культуре адыгов (черкесов). Виталий рассказал «АиФ-Юг» о том, по какой причине сделал упор именно на черкесской тематике и почему Кавказская война, закончившаяся полтора века назад, ещё будоражит сердца и умы людей.

Краевед, популяризатор, историк

Федор Пономарев , «АиФ-Юг»: Виталий, давайте начнём с того, что определимся, кем вы сами себя считаете: историком, краеведом, блогером?

Виталий Штыбин: Занимаюсь я именно региональной историей — края, всего Северо-Западного Кавказа. И предпочитаю использовать определение «популяризатор истории». Сейчас в Москве, Санкт-Петербурге немало популяризаторов науки, которые развенчивают мифы и доступным языком объясняют какие-то сложные вещи. Но так как не все ещё понимают, чем конкретно занимается популяризатор, то приходится использовать более понятное слово «краевед». Историком назвать себя не могу, потому что у меня нет профильного образования, я не пишу научные работы, не провожу исследования — всё это пока только в планах. У меня есть свой видеоканал, текстовый блог, поэтому иногда представляюсь блогером, но не в российском, а в международном понимании этого слова. У нас блогеров воспринимают как людей, говорящих примитивные вещи. Я же позиционирую себя как профессиональный блогер, транслирующий полезную информацию.

— Чтобы расставить все точки над «и» — краеведение сейчас для вас хобби или уже переросло в нечто большее?

— Идёт процесс перехода от хобби к профессиональной деятельности. Всю жизнь я интересовался историей, в какой-то момент обратил внимание именно на наш регион. С появлением Youtube и других средств передачи информации это увлечение переросло в публичную сферу. Захотелось делиться знаниями с другими, одновременно развивать навыки в видеосъёмке, в подаче материала. Так и вырос проект, но до сих пор он держится на моём энтузиазме — я не получаю от него доходов, занимаюсь только для личного развития.

Болевая точка

— Сейчас в наших школах изучают кубановедение, и я всегда недоумевал — почему из всей истории края особое внимание уделяют только последним двум векам, будто до переселения казаков здесь была пустыня. А почему вы остановились именно на черкесской теме?

— Пожалуй, именно потому, что в кубановедении этого нет. Изначально интерес возник из-за того, что черкесская тематика отсутствовала в публичной сфере, хотя она занимает серьёзную часть истории края. Та же Кавказская война в учебниках представлена крайне слабо, хотя это ключевой вопрос для местной истории. Для черкесов это по сей день болевая точка, тема, которая постоянно муссируется. А у нас она не представлена — не то, чтобы есть какой-то запрет, нет, просто эту тему игнорируют, обходят стороной. В итоге Кавказская война у нас воспринимается по восточному фронту: Чечня, Ингушетия, Дагестан, борьба с Шамилём, считается, что там всё и закончилось. А ведь был и Северо-Западный участок войны со своими трагическими последствиями. Это изначально и подтолкнуло рассказывать об этой теме. А потом начал углубляться и, хоть не позиционировал себя только как эксперта по черкесской тематике, но так вышло, что образовалась во многом черкесская аудитория. И следуя за ней, я стал больше внимания уделять их истории, культуре, а заодно и возможности раскрыть её для не черкесского населения.

— Кавказская война, вы говорите, до сих пор разделяет людей — получается ли примирить противоборствующие стороны?

— Кавказская война до сих пор идёт в головах — информация о любой черкесской теме рождает эмоциональные споры даже в научном сообществе. Я абстрагируюсь от этого, для меня это объект исследования — не привязываю себя к какой-либо стороне, не пытаюсь вызвать эмоции, но аудитория сама их находит. Для одной стороны, если почитать комментарии, я — человек, специально нанятый спецслужбами для извращения черкесской истории, для другой — про-черкесский активист, пытающийся поднять хайп на теме геноцида. Есть школа имперцев — они считают, что в Кавказской войне Россия всё сделала правильно, и все потери — это естественный ход истории. Противоположная сторона — радикальные адыги (черкесы), не признающие иных толкований финала войны, кроме геноцида. Истина, как всегда, посередине. Споры идут вокруг термина «геноцид», имеющего политическую окраску. Учёные предпочитают использовать слово «изгнание», в процессе которого произошла массовая гибель местного населения. Кавказская война — трагическая страница нашей общей истории. Понятно, что у адыгов (черкесов) есть обида из-за непризнания этого факта на официальном уровне. Но нельзя отрицать и того факта, что после Кавказской войны оставшиеся в России адыги (черкесы) жили в одной стране, пережили революцию, Гражданскую войну, вместе воевали в Первой мировой и Великой Отечественной, вместе поднимали страну. Россия прошла через огромное количество событий, которые сплели судьбы народов в общую и неразрывную канву.

— Виталий, как вы собираете материал для своих выпусков — ищите в книгах, архивах, общаетесь со старожилами или всё это вместе?

— Материал можно разделить на три типа: интервью, лекция, студийная работа. У меня огромная библиотека по кавказской тематике, я постоянно читаю, делаю пометки об интересных личностях, событиях. Потом на основе этого пишу текст в ЯндексДзен и на его основе снимаю видео в Ютуб. Другой тип — интервью. Я разговариваю с историками, музыкантами, мастерами народных промыслов, музейными работниками. Порой интересный материал появляется у археологов и историков, и мы вместе снимаем цикл лекций. Например, получилась отличная лекция о влиянии черкесского быта, одежды и культуры на линейных казаков. Была серия о записках иностранных путешественников XIX века, приезжавших в наши края, материалы, которые до этого не переводились на русский язык.

— За время, что вы занимаетесь историей, было открытие, которое удивило бы вас?

— Я каждый раз удивляюсь, насколько у нас в крае всё переплетено — взять истории потомков католиков франко-черкесов или последнего генуэзского князя Тамани. Такие вещи практически неизвестны. Раньше я думал, что легенду, будто мать Леонардо Да Винчи была черкешенкой, выдумали — не секрет, что каждый народ любит придумывать такие истории. Да, черкесов вывозили в Геную в средние века, брали женщин домработницами, появлялись семьи, но всё же. А недавно наткнулся на работу американца, который изучал архивы Ватикана и написал биографию да Винчи. У него есть посвящённая детству, где он пишет, что мать да Винчи была служанкой-черкешенкой. И таких пересечений много в Европе и на Ближнем Востоке.

— И последний вопрос — на ваш взгляд, помогает ли изучение черкесской истории края понимать и принимать современный мир?

— Для многих до сих пор открытие, что Краснодар с самого начала был многонациональным и мультикультурным городом, ведь официально рассказывают только о казачьей истории. В крае до сих пор немало немецких, чешских, греческих, молдавских населённых пунктов. В Екатеринодаре было огромное количество адыгов-меценатов, бизнесменов, которые оставили свой след — у меня целая лекция на эту тему была и есть экскурсионный маршрут в городе. Посмотрите на дом черкесских армян Богарсуковых на Гимназической, музей Коваленко находится в бывшем особняке инженера кабардинца Шарданова, и таких примеров масса. Многие до сих пор живут комплексами девяностых, вспоминая, как дрались стенка на стенку, как в Горпарк приезжали с другой стороны Кубани, но точно так же тогда бились Дубинка против Черемушек — так что искать здесь национальный след не стоит. Сегодня стычек между районами нет и, я считаю, что своей работой развеиваю миф об агрессии. Я считаю, что недопонимание между народами лишь в том, что они мало знают друг о друге. Соседи, тем более настолько близкие, должны знать друг друга, а не отторгать, погрузившись в негативные мифы и неверные представления.