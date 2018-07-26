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Игристые вина «Золотая Балка» в новом благородном дизайне
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Игристые вина «Золотая Балка» в новом благородном дизайне 

ИнформУпак 38 минут назад
«Золотая Балка» на сегодня является одним из крупнейших виноделен Крыма и России. Современные европейские технологии позволяют ей развиваться быстрыми темпами, несмотря на это, компания остается верна традициям, ведь первые игристые вина здесь были изготовлены еще в позапрошлом веке.
Дизайн этикетки выполнен черно-золотых цветах. Центральным образом стал грифон как символ могущества, власти и силы, выполненный в 3D двумя оттенками золотой фольги. Общая стилистика этикетки идеально подчеркивает благородство напитка и его богатую историю.
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