Игристые вина «Золотая Балка» в новом благородном дизайне

«Золотая Балка» на сегодня является одним из крупнейших виноделен Крыма и России. Современные европейские технологии позволяют ей развиваться быстрыми темпами, несмотря на это, компания остается верна традициям, ведь первые игристые вина здесь были изготовлены еще в позапрошлом веке.

Дизайн этикетки выполнен черно-золотых цветах. Центральным образом стал грифон как символ могущества, власти и силы, выполненный в 3D двумя оттенками золотой фольги. Общая стилистика этикетки идеально подчеркивает благородство напитка и его богатую историю.