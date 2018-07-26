Илья Помазун: С уходом Игнашевича и Березуцких особо ничего не поменялось

Голкипер ЦСКА Илья Помазун высказался о том, что поменялось в команде с уходом защитников Сергея Игнашевича , а также Алексея и Василия Березуцких, объявивших о завершении игровой карьеры.

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«Особо ничего не поменялось, — сказал Помазун в интервью «Газете.Ru» . — Команда стала более молодой — вот и все.

О решении Игнашевича и Березуцких завершить карьеру мы узнали, когда были на сборах. Уже тогда мы готовились к сезону без них.

Хотя, конечно, это потеря для клуба, ведь всегда сложно, когда такие легенды уходят. Но я думаю, что мы преодолеем эти трудности, и все будет хорошо».

Напомним, 39-летний Игнашевич завершил карьеру после матча ¼ финала чемпионата мира с Хорватией (2:2, по пенальти — 3:4), а 36-летние братья Березуцкие объявили о своем решении на прошлой неделе.