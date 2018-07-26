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Грибной сезон — 2018 в Омской области: карта урожайных мест и полезные советы
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Грибной сезон — 2018 в Омской области: карта урожайных мест и полезные советы 

Омск Здесь 39 минут назад
Фото: Омск Здесь
"Омск Здесь" составил для читателей карту лучших грибных мест и собрал полезные советы, которые помогут вернуться домой с вкусным урожаем. Специалисты ОАО «Омск-пригород» назвали самые «грибные» станции региона. Так, по свежим данным, грибы можно найти на станциях о.п. 2857 и о.п. 2838 по Исилькульскому направлению. В Называевском направлении стоит обратить внимание на окрестности станций о.п. 2595 и о.п. 2624. Самым грибным направлением движения электричек считается направление на Татарское, а именно станции Сыропятское, о.п. 2762, о.п. 2783, о.п. 2797, о.п. 2812, о.п. 2826. По этим данным мы составили для наших читателей удобную карту.
1) Не знаешь гриб — не бери его. Риск в данном случае может привести к летальным последствиям. Кроме ядовитых грибов велик риск набрать несъедобных собратьев, которые могут испортить блюдо.
2) Собирайте грибы вдали от автодорог. Грибы абсорбируют вредные вещества из выхлопных газов автомобилей: оксиды углерода, серы, азота и органические соединения свинца. Такие грибы могут оказать токсическое и канцерогенное действие на организм.
3) Собирайте грибы в плетеные корзины, чтобы они дольше сохраняли свежесть. Но даже так лучше не затягивать с приготовлением и сделать это в тот же день.
4) Солите грибы. Почищенные грибы рекомендуется оставлять в подсоленной воде на 60-90 минут: это помогает размягчить их перед приготовлением, а также избавиться от червяков, которых вы могли упустить при сортировке.
5) Соблюдайте меру! Даже правильно приготовленные грибы могут доставить неприятные впечатления при переедании. Особенно осторожными в этом плане стоит быть детям и людям с заболеваниями пищеварительной системы.
У многих популярных съедобных грибов существуют ядовитые «двойники». Мы собрали в нашу инфографику главные различия таких грибов, чтобы вы могли сделать правильный выбор.
При первых признаках отравления грибами (головная боль, тошнота, рвота, диарея) необходимо немедленно обратиться к врачу. Самолечение в таких ситуациях не приносит результата. Также не стоит пытаться остановить диарею и рвоту лекарствами, потому что таким образом организм избавляется от токсинов.
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