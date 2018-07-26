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В шаге от короны: девушка из Челябинской области стала первой вице-мисс журнала Maxim
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В шаге от короны: девушка из Челябинской области стала первой вице-мисс журнала Maxim 

74.ru 41 минуту назад
Фото: 74.ru
25 июля в московском клубе Soho Rooms состоялся финал конкурса «Мисс Maxim — 2018». Десятка самых горячих девушек страны, в их числе участница из Магнитогорска Ксения Ильина, бились за корону и возможность украсить обложку сентябрьского выпуска издания. Для победы представительнице Южного Урала не хватило совсем чуть-чуть — она первая вице-мисс.
По горячим следам мы собрали подборку из десяти снимков серебряной финалистки конкурса «Мисс Maxim — 2018».
Публикация от 𝓚𝓼𝓮𝓷𝓲𝔂𝓪 (@papina_official) 19 Июл 2018 в 10:04 PDT  Публикация от 𝓚𝓼𝓮𝓷𝓲𝔂𝓪 (@papina_official) 12 Июн 2018 в 9:42 PDT  Публикация от 𝓚𝓼𝓮𝓷𝓲𝔂𝓪 (@papina_official) 11 Июн 2018 в 11:34 PDT  Публикация от 𝓚𝓼𝓮𝓷𝓲𝔂𝓪 (@papina_official) 6 Июн 2018 в 2:09 PDT  Публикация от 𝓚𝓼𝓮𝓷𝓲𝔂𝓪 (@papina_official) 31 Май 2018 в 11:24 PDT  Публикация от 𝓚𝓼𝓮𝓷𝓲𝔂𝓪 (@papina_official) 25 Май 2018 в 3:21 PDT  Публикация от 𝓚𝓼𝓮𝓷𝓲𝔂𝓪 (@papina_official) 19 Май 2018 в 5:15 PDT  Публикация от 𝓚𝓼𝓮𝓷𝓲𝔂𝓪 (@papina_official) 14 Апр 2018 в 12:59 PDT  Публикация от 𝓚𝓼𝓮𝓷𝓲𝔂𝓪 (@papina_official) 30 Мар 2018 в 8:37 PDT  Публикация от 𝓚𝓼𝓮𝓷𝓲𝔂𝓪 (@papina_official) 17 Янв 2018 в 7:17 PST  О том, что Ксения Ильина заняла второе место, девушка рассказала на своей странице в Instagram в stories. Победительницей стала участница из Новосибирска Екатерина Киселёва. Судили конкурс ведущий радио Maximum Константин Михайлов, продюсер Александр Кушнир, блогер Гусейн Гасанов и фотографы Юрий Кольцов и Олег Зотов. Также для участниц и гостей выступал Леонид Агутин.
Помимо Ксении Ильиной в топ-100 попали жительницы Южного Урала Марина Алфёрова, Мария Лепеть и Анастасия Цибарская из Челябинска. Только последняя из этой троицы ездила на кастинг в Москву.
Обложку августовского номера журнала украсила собой популярный блогер и stand-up комик из Челябинска Наталья Краснова.
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