В шаге от короны: девушка из Челябинской области стала первой вице-мисс журнала Maxim

25 июля в московском клубе Soho Rooms состоялся финал конкурса «Мисс Maxim — 2018». Десятка самых горячих девушек страны, в их числе участница из Магнитогорска Ксения Ильина, бились за корону и возможность украсить обложку сентябрьского выпуска издания. Для победы представительнице Южного Урала не хватило совсем чуть-чуть — она первая вице-мисс.

По горячим следам мы собрали подборку из десяти снимков серебряной финалистки конкурса «Мисс Maxim — 2018».

Публикация от 𝓚𝓼𝓮𝓷𝓲𝔂𝓪 (@papina_official) 19 Июл 2018 в 10:04 PDT Публикация от 𝓚𝓼𝓮𝓷𝓲𝔂𝓪 (@papina_official) 12 Июн 2018 в 9:42 PDT Публикация от 𝓚𝓼𝓮𝓷𝓲𝔂𝓪 (@papina_official) 11 Июн 2018 в 11:34 PDT Публикация от 𝓚𝓼𝓮𝓷𝓲𝔂𝓪 (@papina_official) 6 Июн 2018 в 2:09 PDT Публикация от 𝓚𝓼𝓮𝓷𝓲𝔂𝓪 (@papina_official) 31 Май 2018 в 11:24 PDT Публикация от 𝓚𝓼𝓮𝓷𝓲𝔂𝓪 (@papina_official) 25 Май 2018 в 3:21 PDT Публикация от 𝓚𝓼𝓮𝓷𝓲𝔂𝓪 (@papina_official) 19 Май 2018 в 5:15 PDT Публикация от 𝓚𝓼𝓮𝓷𝓲𝔂𝓪 (@papina_official) 14 Апр 2018 в 12:59 PDT Публикация от 𝓚𝓼𝓮𝓷𝓲𝔂𝓪 (@papina_official) 30 Мар 2018 в 8:37 PDT Публикация от 𝓚𝓼𝓮𝓷𝓲𝔂𝓪 (@papina_official) 17 Янв 2018 в 7:17 PST О том, что Ксения Ильина заняла второе место, девушка рассказала на своей странице в Instagram в stories. Победительницей стала участница из Новосибирска Екатерина Киселёва . Судили конкурс ведущий радио Maximum Константин Михайлов , продюсер Александр Кушнир , блогер Гусейн Гасанов и фотографы Юрий Кольцов и Олег Зотов. Также для участниц и гостей выступал Леонид Агутин

Помимо Ксении Ильиной в топ-100 попали жительницы Южного Урала Марина Алфёрова, Мария Лепеть и Анастасия Цибарская из Челябинска. Только последняя из этой троицы ездила на кастинг в Москву.