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Принят закон, разрешающий россиянам самим выбирать дату регистрации брака
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Принят закон, разрешающий россиянам самим выбирать дату регистрации брака 

duma.gov.ru 32 минуты назад
Фото: duma.gov.ru
Закон был внесен в Государственную Думу Правительством РФ.
В соответствии с документом, гражданам, вступающим в брак, предоставляется возможность выбора даты и времени государственной регистрации заключения брака, но не ранее 1 месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи заявления о вступлении в брак, посредством выбора доступной даты и времени из интервалов, определенных выбранным органом ЗАГСа в федеральной государственной информационной системе ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.
При этом выбранная дата и/или время могут быть изменены руководителем органа записи актов гражданского состояния по совместному заявлению лиц, вступающих в брак, уточняют законодатели.
Напомним, по действующему законодательству россияне могут зарегистрировать брак лишь в день, наступающий по истечении месяца со дня подачи заявления в ЗАГС. Это, как подчеркивается в пояснительной записке, «приводит к невозможности гибкого регулирования загруженности органов ЗАГС, а также к невозможности для граждан, вступающих в брак, удобным для них образом выбрать дату и время государственной регистрации брака».
Кроме того, авторы инициативы указывают на то, что такой негибкий подход ведет к коррупции.
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Женский форум
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