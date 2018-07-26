Россияне смогут самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака

Депутаты Государственной думы приняли закон, который позволяет гражданам самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака.

При этом их выбор ограничивается следующими сроками: не ранее месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи заявления о вступлении в брак.

Согласно документу, россияне теперь могут самостоятельно выбирать дату регистрации брака, в том числе и дистанционно. Для этого они могут воспользоваться Единым порталом государственных и муниципальных услуг.

Как отметили члены правительства, на данный момент регистрация брака производится по истечению месяца с момента подачи заявления, отмечает агентство городских новостей «Москва»

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