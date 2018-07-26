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Россияне смогут самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака
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Россияне смогут самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Депутаты Государственной думы приняли закон, который позволяет гражданам самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака.
При этом их выбор ограничивается следующими сроками: не ранее месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи заявления о вступлении в брак.
Согласно документу, россияне теперь могут самостоятельно выбирать дату регистрации брака, в том числе и дистанционно. Для этого они могут воспользоваться Единым порталом государственных и муниципальных услуг.
Как отметили члены правительства, на данный момент регистрация брака производится по истечению месяца с момента подачи заявления, отмечает агентство городских новостей «Москва».
Между тем свадебный бум ожидается в «день трех восьмерок» (подробнее…).
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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