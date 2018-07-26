«Это маленький подвиг»: в Перми начался шестидневный крестный ход до Белогорского монастыря

Путь паломников — 120 километров

Несколько тысяч паломников сегодня начали Святя-Серафимовский крестный ход от Перми до Белогорского монастыря. По традиции он проходит в течение шести дней с 26 июля по 1 августа. За это время верующим предстоит пройти пешком 120 километров.

Хотя отправление крестного хода запланировали на 10:00, паломники начали собираться на Соборной площади задолго до его начала. Многие отправились в путь после Божественной литургии, которая прошла в Кресто-Митрофаниевском храме в 8:00.

В хорошем настроении, с детьми люди отправлялись в путь.

За спинами у многих рюкзаки. Некоторые решили свои вещи нести сами, но была и специальная машина, чтобы люди могли идти налегке

Для паломников крестный ход — это возможность встретиться с другими верующими и друзьями.

Маршрут паломников пролегает по Перми, через микрорайон Бахаревка, посёлок Юг, гору Благодать, деревню Бырма, посёлок Нижний Пальник, деревню Полыгарец, село Троельга, Ерши, Бым и заканчивается 1 августа на Белой горе. В этот день русская православная церковь празднует обретение мощей святого преподобного Серафима Саровского.

Для каждого из участников крестный ход имеет своё значение. Для одних — это способ преодолеть себя, другие — рады возможности встретиться с другими православными Прикамья.

— Это маленький подвиг, — рассказал 59.ru паломник Константин.

В самом начале люди по традиции проходили под иконами

Вот так Желающих было очень много

И на протяжении пути этот обряд могли совершить все желающие

Солнечные очки — практически обязательный атрибут. Солнце светило ярко и сильно. За полчаса одежда участников хода была мокрая, как и лица

Колонна двинулась вверх по Компросу

— Во-первых, это молитва. Молитва за всех людей, за родственников, за весь мир. И крестным ходом освящается вся природа, и леса, и поля, — поделилась одна из паломниц. — Молитва для каждого приносит то, что человек просит. Ноги идут для того, чтобы что-то получить от Господа.

— Помолиться, всей семьёй, духовно отдохнуть. Трое детей, я и муж планируем весь путь пройти, — рассказала пермячка Елена.

Во время шествия паломники пели молитвы

Когда паломники переходили дорогу, её перекрывали сотрудники ДПС

Участи приняли как минимум шесть тысяч верующих

Очень много людей решились преодолеть 120 километров пути с детьми

Как рассказывали паломники, не все идут до конечной точки. Многие дойдут до Бахаревского монастыря, примут участие в службе и поедут домой

Первый крестный ход из Перми в Белогорский монастырь состоялся в 1891 году. На время традиция была прервана в советское время, и возобновилась с 1997 года. С тех пор к шествию присоединяются всё больше людей.

Спать во время крестного хода люди будут в палатках

В этом году крестный ход по-настоящему масштабный

У многих с собой или на груди висит иконка

Колонна растянулась на несколько километров

Паломники отмечают, что каждый в этом Крестном ходе преследует свою личную духовную цель

В Белогорский монастырь люди прибудут 1 августа

Как начинался крестный ход на Белую гору в прошлом году — в нашем фоторепортаже.