Походный рюкзак для собаки: как выбрать?

Есть немало пород собак, с которыми не страшно отправиться даже в поход. Активные и энергичные животные с радостью составят компанию своему хозяину в кемпинге. При этом любимец может стать и помощником в дороге. Например, ему можно доверить небольшой груз. Для этого необходимо приобрести специальный походный рюкзак для собак. Что это такое и как его использовать?

Рюкзак для собаки — вещь нужная не только в походах. Он может пригодиться даже при длительных прогулках и в обычных путешествиях. Главное — подобрать удобную модель и вес, с которым питомцу будет комфортно.

Собираемся в поход

Вместимость самой большой сумки для собаки, как правило, не превышает 18 л. Казалось бы, не так много. Но этого объема вполне достаточно для того, чтобы уместить корм, флягу с водой, походную миску и даже захватить пару любимых игрушек.

Обратите внимание: питомцу лучше не доверять ценный груз, ведь он может нечаянно потерять сумку.

Какие бывают рюкзаки?

В магазинах сегодня можно найти несколько вариантов походных рюкзаков, которые отличаются по объему, размеру и типу крепления. Что следует учитывать при выборе:

Выбирайте рюкзак по размеру собаки. Производители выпускают модели как для небольших питомцев, весом меньше 7 кг, так и для крупных, чей вес превышает 30 кг.

Помимо размера, важно также рассчитать оптимальную нагрузку на животное. Считается, что самый комфортный для переноса вес — 25% от веса тела собаки. То есть, если питомец весит примерно 30 кг, нести он может 7,5 кг.

Нельзя нагружать щенков в возрасте до 1 года, а в некоторых случаях и до 1,5–2 лет. Кости и суставы собаки еще не сформировались, груз может навредить.

Цепляют рюкзак всегда на шлейку, не на поводок. Выбирайте модели с креплением на груди, они безопаснее и удобнее.

Обратите внимание на модели с ручкой. Крепится рюкзак для собаки на спину, это значит, что при пересечении брода или любого другого препятствия питомца будет гораздо легче поднять и перенести.

К некоторым рюкзакам в комплекте предлагается также дождевик для собаки, что очень удобно, если погода испортится.

Есть модели, которые прошиты полосками из светоотражающей ткани, они подходят для ночных перемещений.

Поход — испытание не только для человека, но и для собаки. Далеко не каждый питомец способен участвовать в нем. Например, животным небольшого размера приходится труднее — они вынуждены затрачивать гораздо больше усилий, чем их крупные сородичи. Если у вас собака весом до 15 кг, остановки придется делать чаще.

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Что еще стоит учесть, собираясь в поход с любимцем?

Собираясь в поход, в первую очередь нужно посетить ветеринарного врача и проверить состояние здоровья питомца. Кроме того, убедитесь, что сделаны все необходимые прививки. Наконец, желательно собрать отдельную аптечку для собаки; не забывайте, что не все человеческие лекарства подходят животным.

Также очень важно обработать собаку от клещей и взять с собой спрей от насекомых — в защите нуждается не только человек.

Продумайте заранее, как вы будете добираться до места назначения. Не лишним будет проверить транспортные средства, уточнить график работы общественного транспорта и правила провоза животных в поездах, в автобусах и т. д.

Оцените прогноз погоды. Короткошерстные собаки не очень хорошо переносят холод. Для такого питомца стоит взять теплую одежду и подстилку.

Обязательно прикрепите адресник на ошейник, укажите ваши контактные данные и город проживания, если вы собираетесь в другой регион. Это необходимо на случай, если питомец потеряется.

Не забывайте о передышках, давайте питомцу возможность отдохнуть от груза, побегать свободно. Очень важно определить, как именно вы двигаетесь с собакой, позволяете ли ей свободно бегать или держите на поводке, отпуская лишь на стоянке.

Фотографии: Коллекция/ iStock

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