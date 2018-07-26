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За здоровый образ жизни!
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За здоровый образ жизни! 

Управа района Ново-Переделкино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Солнцево
24 июля 2018 года, в рамках увлекательного путешествия на острове «Где-то там!», по программе «Московская смена — 2018», ребят вновь ждали новые впечатления.
После бодрящей зарядки и отрядного построения начался еще один день увлекательного путешествия.
Прибыв в «Порт „Ожидающих глаз“, наших ребят уже ждал специальный гость — Тулаева Елена Владимировна — медицинский психолог, которая провела интересный и познавательные тренинги с детьми каждого отряда на темы: „Мотивация на здоровый образ жизни. Работа с эмоциями. Профилактика вредных привычек и профилактика употребления психоактивных веществ“.
Ну а чтобы закрепить полученные результаты, вместе с детьми из отрядов „Морячки“ и „Алые паруса“, наша гостья провела игровой спортивный марафон „Вместе мы сила“.
Ребята из старшего отряда „Викинги“ провели турнир по „Волейболу“ на свежем воздухе.
В свободное время ребята занимались подготовкой к итоговому мероприятию „Причал дружбы“, игрой в настольные игры и изготовлением макета корабля прибывшего на причал Дружбы. К концу дня макет был установлен у входа в ГБУ ЦСПСиД „Журавушка“.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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