За здоровый образ жизни!

24 июля 2018 года, в рамках увлекательного путешествия на острове «Где-то там!», по программе «Московская смена — 2018», ребят вновь ждали новые впечатления.

После бодрящей зарядки и отрядного построения начался еще один день увлекательного путешествия.

Прибыв в «Порт „Ожидающих глаз“, наших ребят уже ждал специальный гость — Тулаева Елена Владимировна — медицинский психолог, которая провела интересный и познавательные тренинги с детьми каждого отряда на темы: „Мотивация на здоровый образ жизни. Работа с эмоциями. Профилактика вредных привычек и профилактика употребления психоактивных веществ“.

Ну а чтобы закрепить полученные результаты, вместе с детьми из отрядов „Морячки“ и „Алые паруса“, наша гостья провела игровой спортивный марафон „Вместе мы сила“.

Ребята из старшего отряда „Викинги“ провели турнир по „Волейболу“ на свежем воздухе.

В свободное время ребята занимались подготовкой к итоговому мероприятию „Причал дружбы“, игрой в настольные игры и изготовлением макета корабля прибывшего на причал Дружбы. К концу дня макет был установлен у входа в ГБУ ЦСПСиД „Журавушка“.