Как выбрать гриль-барбекю для мангальной зоны на даче: 10 дельных советов

Виды и характеристики

Для начала расскажем о 6 основных типах грилей.

Вид гриля Характеристики

Переносное барбекю Это складная конструкция, которую чаще всего можно уместить в одной сумке или просто перенести в руке. Удобно для тех, кто приезжает на дачу только на выходные и не каждую неделю.

Барбекю-котел Гриль-котел получил такое название из-за формы — круглая чаша действительно похожа на котел. С открытой крышкой еда получается «с дымком», как и положено грилю, а с закрытой — гриль-котел работает как печь-духовка.

Барбекю-тележка Этот вид гриля представляет собой конструкцию из собственно жаровни и на стойках с колесами. Выглядит как тележка, от того и получил такое название.

Стационарное барбекю Как правило, это целые комплексы, построенные из кирпича, иногда совмещенные с мангалом.

Газовое барбекю

Тоже довольно габаритная вещь, ее предпочитают использовать в профессиональных целях. Но, если у вас большой дом и большая семья — можно встроить в садовые сооружения или поставить на летней кухне.

Электробарбекю Обычный настольный гриль, который работает от электричества. Удобный, но небольшой.

А теперь — 10 факторов, на которые стоит обратить внимание при выборе.

1. Размер гриля

От размера жаровни зависит количество мяса и других продуктов, которые там поместятся. Если выбрать маленький гриль для большой семьи, придется жарить в несколько этапов, что часто бывает неудобно. Рассчитывайте, как часто вы будете использовать барбекю, и сколько людей нужно будет накормить.

Фото: Instagram alexandr_v_k 2. Толщина стенок гриля

Если вы планируете редко использовать гриль, достаточно толщины стенок 1 мм. Несколько раз в неделю — выбирайте вариант с 2 мм, а модели с толщиной стенок 3 мм можно использовать ежедневно.

Фото: ИКЕА

3. Из какого материала сделан гриль-мангал?

Переносные, мангалы-тележки, электрические барбекю сделаны из металла. А вот стационарные грили, которые входят в комплексы летних кухонь, могут становится на основу из кирпича (он должен быть огнеупорным).

Фото: Instagram amocucinare

4. Комплектация

При выборе обращайте внимание на комплектацию: есть ли решетка, трансформируется ли гриль в компактный, удобный для переноски чемоданчик. Выбирайте нужную комплектацию в зависимости от цели, которую вы преследуете: так, например, если вы используете гриль во время отдыха на даче только на выходных, лучше выбирать переносной или сборный гриль. Или маленький — электрический.

Фото: livethemma.ikea.se 5. Устойчивость

Для того чтобы поставить гриль, придется искать относительно ровный и чистый участок в саду. Идеально, если вы специально подготовите поверхность для установки гриля заранее. Например, выложите пол на этом участке настилом или деревянными досками. Но такая возможность есть далеко не всегда, поэтому устойчивость гриля — важный фактор. Выбирайте те модели, которые крепко стоят на опорах или же переносные и электрические грили, которые можно разместить на столе.

Фото: Instagram traegeroutdoors

6. Топливо для работы

Грили могут быть угольными, газовыми или электрическими. Выбирайте тот вариант, который вам ближе.

Фото: Instagram ikeamarketkharkov

7. Наличие крышки

Если это стационарный гриль, обращайте внимание на наличие крышки. Внутрь не должен попасть дождь, это испортит работу гриля. Если вы выбираете модель без крышки, попробуйте соорудить над грилем навес.

Фото: livethemma.ikea.se Фото: livethemma.ikea.se 8. Способ ухода

Как, правило, он стандартный: нельзя применять грубые щетки, нужно использовать специальные размягчающие средства от жира, который возникает во время приготовления, и мыть обычной водой.

Фото: Instagram businka1211

Фото: Instagram svetlanabone

9. Безопасность

Материал, из которого изготовлена конструкция гриля, должен быть огнеупорным. О наличии крышки мы уже упоминали — она тоже обеспечивает безопасность использования барбекю.

Фото: livethemma.ikea.se Фото: livethemma.ikea.se 10. Простота сборки

Если вы приезжаете на дачу изредка, и единственную цель, которую преследуете — поесть шашлыка или овощей на гриле, выбирайте простой сборный гриль. Как правило, переносные грили и мангалы-тележки можно трансформировать и сложить компактно.

Фото: livethemma.ikea.se Фото: livethemma.ikea.se Еще не определились? Это видео поможет сделать окончательный выбор.