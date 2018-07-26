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На Пятом канале акция «День Добрых Дел» для Тимофея Солдатенкова
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На Пятом канале акция «День Добрых Дел» для Тимофея Солдатенкова 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Сегодня вместе с фондом « Хрупкие люди» мы собираем деньги для 13-летнего Тимофея. У мальчика — несовершенный остеогенез. Иными словами, «хрустальная болезнь». Врожденное генетическое нарушение делает кости хрупкими как стекло. Сейчас Тимофей растет, и с каждым днем ему все труднее не только ходить, но даже стоять. Помочь может операция. Ее стоимость 3 миллиона рублей. С мальчиком, хрупким телом, но крепким духом встретился Руслан Смыков.
Таких, как Тимофей, в медицине называют «хрустальными детьми». Но, глядя на него, напрашивается другое сравнение: кремень. Крепкий и способный зажечь любого. И это, несмотря на то, что еще до рождения мальчику диагностировали несовершенный остеогенез. Его кости настолько хрупкие, что ломаются от любого неверного движения.
— Я как-то с этим жил. Первый перелом был ещё внутриутробный. Потом был перелом локтя. Потом ноги — очень много, больше сорока, наверное. Потом был перелом руки, — рассказывает Тимофей.
Сорок переломов за тринадцать лет жизни! И говорит он об этом уже так буднично, словно рассказывает, как провёл лето.
— Он не унывает. Перелом, и да, первый день он расстраивается. А потом: ну, что делать, будем жить дальше. Ничего же не меняется. С этим надо жить. Уже смирились, что с этим надо жить. И жить полной жизнью, и получать все радости от жизни, — говорит Юлия Солдатенкова, мама Тимофея.
Наверное, мама и сын так и жили бы дальше, понемногу сопротивляясь болезни. Но на её фоне сильно деформировалась нога. И теперь вставать на ногу Тимофею не просто сложно, а очень опасно. Для него сейчас есть только одно спасение — имплантация специального телескопического штифта. Только два хирурга в России могут её сделать. Доктор Жердев — один из них.
— Штифт ставится внутрь кости. Он проходит через зоны роста, не повреждая последние. В процессе естественного роста кости происходит удлинение этого штифта. Что существенно сокращает, либо полностью исключает дальнейшие патологические переломы у детей с несовершенным остеогенезом, — объясняет суть операции Константин Жердев, заведующий отделением нейроортопедии и ортопедии НМИЦ здоровья детей.
Операция вместе со всеми материалами обойдется в 3 000 000 рублей. И сделать её нужно как можно скорее. Собрать самостоятельно такую сумму семья мальчика просто не сможет. Тимофей это понимает, ведь в свои тринадцать он уже слишком взрослый, чтобы верить в чудо. Но он верит в себя и в неравнодушных людей, которые смогут ему помочь.
Помогите сейчас! Завтра будет поздно.
В случае, если отправка CМС-сообщения по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Тимофею, обратившись напрямую в благотворительный фонд.
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