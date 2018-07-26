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Московский центр экологии, краеведения и туризма приглашает поучаствовать в фотоконкурсах
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Московский центр экологии, краеведения и туризма приглашает поучаствовать в фотоконкурсах 

Твоя Газета 2 часа назад
Фото: Твоя Газета
Ребята в возрасте от 7 до 18 лет, увлекающиеся фотографией, смогут попробовать свои силы в фотоконкурсах, организованных Московским детско-юношеским центром экологии, краеведения и туризма. Работы принимаются до 31 августа включительно.
Для фотосессии «Свободный полет или #FreeFlight» потребуется везение, усидчивость, любовь к длительным прогулкам на свежем воздухе. Участникам нужно сфотографировать в парке или лесопарке Москвы летящую птицу. Снимок должен быть настолько четким, чтобы была возможность определить видовую принадлежность птицы. На конкурс принимается одна фотография от одного автора. Ну, а тех, кто любит снимать цветы, приглашают показать свои умения в фотоконкурсе «Цветок в объективе». Правда, принимаются фото только растений, произрастающих в естественных условиях.
«Проведением летних фотоконкурсов мы стараемся не только занять ребят интересным делом, но и помочь им сформировать представление о природном разнообразии Московского региона, развить в них умение чувствовать прекрасное», — рассказала заместитель директора по дополнительному образованию МДЮЦ ЭКТ Галина Горбунова. А заодно, по ее словам, школьники осваивают навыки фотосъемки и получают опыт участия в конкурсах, а победители и призы.
Также в конкурсах допускается участие и взрослой аудитории. Из лучших фоторабот будет организована выставка.
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