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Выездное заседание «Клуба садоводов — огородников» состоится в д. Семенково 28 июля в 12.00 ч.
"Тему мы выбрали очень актуальную для второй половины лета — «Секреты вкусных заготовок». Будем делиться секретами и рецептами загоговок на зиму, а также проведем дегустацию уже готовых. В этом году мы решили взять тему заготовок пораньше, чтоб каждый садовод — огородник смог определиться с рецептом и порадовать своих близких и родных зимой. " — рассказала Галина Петровна Хромова.
Помимо рецептов и секретов заготовок члены Клуба обсудят тонкости выращивания рассады овощных культур и способы борьбы с вредителями.
Приглашаем всех желающих!