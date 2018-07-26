Выездное заседание Клуба садоводов — огородников состоится в д. Семенково 28 июля в 12.00 ч.

Приглашаем всех желающих!

Помимо рецептов и секретов заготовок члены Клуба обсудят тонкости выращивания рассады овощных культур и способы борьбы с вредителями.

Выездное заседание «Клуба садоводов — огородников» состоится в д. Семенково 28 июля в 12.00 ч.

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