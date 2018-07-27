Почему на арбузах появились черно-коричневые пятна? Как лечить?

Здравствуйте! Я решил выращивать арбуз. Плоды начали наливаться, на плодах арбуза появились коричневые пятна с черным оттенком. Вы не могли бы объяснить, что это за болезнь и какие средства могут помочь!