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Почему на арбузах появились черно-коричневые пятна? Как лечить?
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Почему на арбузах появились черно-коричневые пятна? Как лечить? 

7dach.ru 40 минут назад
Фото: 7dach.ru
Здравствуйте! Я решил выращивать арбуз. Плоды начали наливаться, на плодах арбуза появились коричневые пятна с черным оттенком. Вы не могли бы объяснить, что это за болезнь и какие средства могут помочь!
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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