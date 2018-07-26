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Игровая программа Праздник на острове Спорта и Здоровья прошла в ДК Дружба
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Игровая программа Праздник на острове Спорта и Здоровья прошла в ДК Дружба 

Администрация поселения Вороновское 2 часа назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: официальная страница ДК «Дружба» в соц.сетях
25 июля в ДК «Дружба» была проведена спортивно— игровая программа «Праздник на острове Спорта и Здоровья». Целью мероприятия стало формирования здорового образа жизни и организации отдыха и занятости детей.
"Ребята с удовольствие принимали участие во всех конкурсах и эстафетах, таких как «Туристическая тропа», «Газетная дорожка», "Метко в цель", «Мячики— скакалки», «Расшифровка». Участники демонстрировали силу, ловкость и смекалку"— рассказал Людмила Юфкина.
По окончании праздника все участники были награждены призами.
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