Игровая программа Праздник на острове Спорта и Здоровья прошла в ДК Дружба

Фото: официальная страница ДК «Дружба» в соц.сетях

25 июля в ДК «Дружба» была проведена спортивно— игровая программа «Праздник на острове Спорта и Здоровья». Целью мероприятия стало формирования здорового образа жизни и организации отдыха и занятости детей.

"Ребята с удовольствие принимали участие во всех конкурсах и эстафетах, таких как «Туристическая тропа», «Газетная дорожка», "Метко в цель", «Мячики— скакалки», «Расшифровка». Участники демонстрировали силу, ловкость и смекалку"— рассказал Людмила Юфкина.

По окончании праздника все участники были награждены призами.