Осторожно, горячо: красивые мужчины, Пэрис Хилтон и Рита Дакота на главном шоу Tezenis!

На днях в Италии прошел показ коллекции осень-зима 2018 бельевого брендa Tezenis. По такому поводу в Верону прилетели российские блогеры, редакторы глянца, модели (в числе которых Женя Катава (24)) и… Пэрис Хилтон (37)!

Малышка на миллион 😂 Пэрис Хилтон @parishilton на #Tezenishow #TezenisClub 😜🤟🏻💖 #пэрисхилтон #parishilton #tezenis

Публикация от PE✪PLETALK.RU (@peopletalkru)

все слайды

Показ открывали танцоры, и под их танцы (идеальные) модели представили кружевные, блестящие и цветочные комплекты белья. Дальше была Пэрис. Она отыграла диджей-сет и прошлась по подиуму вместе с моделями. Но наш фаворит — бразильский манекенщик Марлон Тейшейра (26), которому девушки аплодировали чуть ли не стоя. В общем, это надо видеть. Смотрим.

Это вообще законно? 🤤 #Tezenishow #Tezenisclub 💖

Публикация от PE✪PLETALK.RU (@peopletalkru)

24 Июл 2018 в 10:37 PDT Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ostorozhno-goryacho-krasivye-muzhchiny-peris-hilton-i-rita-dakota-na-glavnom-shou-tezenis/