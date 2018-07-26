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В Новосибирске начался Сибирский фестиваль ландшафтного дизайна
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В Новосибирске начался Сибирский фестиваль ландшафтного дизайна 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
В новосибирском парке «Березовая роща» сегодня открыли площадку II Сибирского фестиваля ландшафтного дизайна и садоводства «Все в сад». Тема фестиваля в этом году — «Сад детства».
Большинство дизайнеров раскрыли тему метафорично. Единственная юношеская команда из дома детского творчества им. Дубинина представила композицию «Лабиринт детства». Непосредственно ее создание заняло два дня, а проектированием авторы занимались с апреля месяца. Здесь каждая деталь несет определенную смысловую нагрузку, объяснила участница команды Матуз Мишель.
«У нас концепция философская. С самого детства начинается познание мира, мы сначала читаем детские книги, потом школьные. На этом пути мы набиваем шишки. Можно забрести в какой-нибудь тупик, не стоит гоняться за временем, потому что это тоже тупик. Желание постичь что-то у нас в проекте символизируют маки. В центре у нас гранат — финальная точка взросления», — описала композицию девушка.
Тренд этого сезона — приближение к натуральному ландшафту и простота в уходе.
«Сад должен жить своей жизнью. Не человек постоянно где-то что-то подстригать, опрыскивать. Он нас должен радовать, а не мы его», — объяснила дизайнер Флера Зиятдинова.
Ее коллеги подчеркивают, что интересы владельцев собственных домов и загородных участков все больше смещаются от ровных газонов с садовыми фигурами к созданию целостных парковых участков. Средняя стоимость работы ландшафтного дизайнера — около 2 тыс. руб. за 1 кв. м «под ключ» доступна многим, поэтому ландшафтное проектирование сегодня востребовано.
Однако сибирские условия ставят фантазию авторов в определенные рамки.
«Не все растения, которые видят на красивых картинках в глянцевых журналах наши люди, применимы для нашего климата. Но наши специалисты находят такие растения, которые выдерживают наши условия и считаю, что шикарно это у них получается», — отметила член оргкомитета фестиваля Ирина Пожидаева.
Гости фестиваля, который продлится до 29 июля, тоже могут попробовать себя в роли ландшафтного дизайнера. Организаторы обещают серию мастер-классов и лекций по различным направлениям.
Больше фотографий здесь.
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