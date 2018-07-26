Упустившая 2-летнюю дочь в реке жительница Ямала ответит за ее гибель

В отношении жительницы поселка Пурпе, у которой с плеч течением смыло двухлетнюю дочь, возбуждено уголовное дело. Ее подозревают в причинении смерти по неосторожности, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Трагедия произошла 15 июля на берегу реки Пяку-Пур (при въезде в Тарко-Сале). Подозреваемая с девочкой переправлялась вброд с берега на расположенный в 147 метрах от него островок, где находились ее друзья.

Женщина посадила девочку себе на плечи, не надев на нее спасательный жилет. Отойдя на 70 метров от берега, подозреваемая оступилась и попала в яму глубиной 5 метров. Ей на помощь кинулись друзья. Один из них перехватил ребенка, но не смог удержать из-за сильного течения и глубины. Тело девочки позже достали спасатели.

Ранее по теме: На Ямале двухлетнюю девочку в реке течением смыло с плеч матери