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Упустившая 2-летнюю дочь в реке жительница Ямала ответит за ее гибель
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Упустившая 2-летнюю дочь в реке жительница Ямала ответит за ее гибель 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В отношении жительницы поселка Пурпе, у которой с плеч течением смыло двухлетнюю дочь, возбуждено уголовное дело. Ее подозревают в причинении смерти по неосторожности, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.
Трагедия произошла 15 июля на берегу реки Пяку-Пур (при въезде в Тарко-Сале). Подозреваемая с девочкой переправлялась вброд с берега на расположенный в 147 метрах от него островок, где находились ее друзья.
Женщина посадила девочку себе на плечи, не надев на нее спасательный жилет. Отойдя на 70 метров от берега, подозреваемая оступилась и попала в яму глубиной 5 метров. Ей на помощь кинулись друзья. Один из них перехватил ребенка, но не смог удержать из-за сильного течения и глубины. Тело девочки позже достали спасатели.
Ранее по теме: На Ямале двухлетнюю девочку в реке течением смыло с плеч матери
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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