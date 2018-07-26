К черту биохакинг. Стоицизм — новая мода в погоне за бессмертием в Кремниевой долине

Питер Тиль , миллиардер, технологический инвестор и в свое время советник Трампа имеет интересное отношение к смерти. «В общем и целом, я против нее», — говорит он, когда кто-то поднимает эту тему. А поднимается она довольно часто, поскольку Тиль потратил миллионы долларов на финансирование исследований, посвященных продлению жизни. Он поделился, что его «очень, очень интересует» парабиоз, лечение старения, которое включает переливание плазмы молодых людей. На него также работает медицинский консультант, чья задача — исследовать новые открытия в области медицины и докладывать о них.

Конечно, многие не хотят умирать. Определенно не хочет умирать хороший друг Тиля и сооснователь PayPal Макс Левчин , который сказал, что надеется обмануть смерть, загрузив свой разум на суперкомпьютер.

Сэм Альтман, президент Y Combinator, заплатил компании, которая обещает произвести эвтаназию перед его естественной смертью и бальзамировать его мозг.

Изобретатель Рэймонд Курцвейл также борется со смертью. Он каждый день принимает 70-80 таблеток, чтобы отложить свое старение на 27 лет. Он считает, что в течение этого времени появятся суперумные компьютеры, которые подарят нам вечную жизнь.

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Тем не менее, за последние несколько лет эпицентр сопротивления смерти изменился. Предприниматели, лидеры мнений и миллиардеры продолжают инвестировать свое время, деньги, тела в проекты по обману смерти, но они находят утешение еще кое в чем другом: в интеллектуальной традиции Древних Греков, которая рассматривает естественные ритмы жизненного цикла — а именно смерть — как ключевой факт бытия.

Стоицизм зародился примерно в 300 году до н.э. в работах философа Зенона Китийского. Своей современной популярностью это течение обязано «королю философии» Кремниевой долины Тиму Феррису , который всем советовал книгу Райана Холидея «Как решают проблемы сильные люди».

С тех пор мода зажила своей собственной жизнью. Инженер Uber Сьюзан Фаулер, обвинившая сотрудников компании в сексуальных домогательствах, поделилась, что стоицизм придал ей мужества рассказать об этом миру. Y Combinator добавила книгу Уильяма Б. Ирвина «Гид по хорошей жизни» в список рекомендованной литературы для предпринимателей. Редактор издания Recode Кара Свишер помогла популяризировать приложение WeCroak, которое отправляет пользователям напоминания о том, что мы все скоро умрем.

Эти нео-стоики — те же люди, которые считают, что продолжительность жизни — лишь еще одно препятствие, которое нужно преодолеть, что немного странно, поскольку истинные стоики придерживаются мнения, что смерть не нужно избегать, ее нужно принять и даже приветствовать.

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Согласно учению, мудрый человек стремится лишь быть добродетельным, поскольку добродетель не требует здоровья, богатства либо чего-то, зависящего от удачи и обстоятельств. «Когда вы задаетесь вопросами „сколько я смогу прожить?“ и „стану ли я бессмертным?“, создается впечатление, что вы залезли, куда не следует», — сказала Нэнси Шерман, профессор философии в Джорджтаунском университете.

Билл Ирвин , профессор философии в Государственном университете Райт, удивился, когда узнал, что его книга стала примером для поколения предпринимателей. «Когда я слышу, в каком направлении они хотят двигаться, я начинаю думать, что у них другое понимание стоицизма. Мне кажется, что они приняли некоторые аспекты этого учения, но другие решили проигнорировать. Например, не держаться крепко за жизнь», — сказал он.

Как количество биткоинов, которые можно намайнить, ограничено математикой, так конечность жизни — это то, что делает ее такой ценной. «Если у вас будет бесконечное количество чего-то, вы потратите это впустую. Если вы скажете, что есть жизнь после смерти, и, следовательно, бессмертие, стоик отнесется с подозрением даже к этому», — сказал Ирвин.

Стоицизм — не учение о терпеливом страдании. Это стратегия для поиска удовлетворения и смысла жизни посредством различения вещей, вызывающих страдание, которые мы не способны изменить, и самого страдания, часто являющегося продуктом ожиданий или эго.

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У Фаулер, бывшего инженера Uber, есть своя версия, почему философия стала популярной среди трансгуманистов. «Я подозреваю, стоицизм моден, потому что люди извлекают из него идею „Мне наплевать, что подумают другие. Дело только во мне и моем контроле над вещами“». Она считает текст Сенеки «О скоротечности жизни» аргументом того, что «если бы они были настоящими стоиками, их бы не беспокоил вопрос долголетия».

Ирвин предполагает, что все дело в любви к хакингу. По сравнению, например, с буддизмом, основные принципы стоицизма относительно просты для изучения, а потенциальное преимущество — меньше страданий — кажется чем-то, что заслуживает усилий. «Вы можете попробовать это в какой-то выходной и узнать, подходит ли оно вам. Если вы очень практичный, рациональный человек, ищущий решение, которое работает сейчас, а не через 20 лет, стоицизм — отличный вариант», — сказал он.

Так это видит Джеффри Ву, основатель HVMN — компании производящей добавки, цель которых — повысить умственные и физические способности. Он является влиятельной фигурой в биохакерском сообществе Сан-Франциско.

В стоических учения о смерти, таких как призывы Марка Аврелия «проживать каждый день, словно он последний», Ву видит параллель с часто цитируемой речью Стива Джобса в 2005 году. Тогда сооснователь Apple уже был болен раком поджелудочной железы. Он сказал, что смерть — «лучшее изобретении жизни», и призвал аудиторию брать от жизни все: «Ваше время ограничено, не тратьте его на то, чтобы прожить жизнь кого-то другого».

Такой взгляд на жизнь помогает «принимать правильные решения», считает Ву, уподобляя философию Джобса «системе минимизации сожалений» Джеффа Безоса . «Так мы сможем фокусироваться на краткосрочных результатах, обладать четким пониманием того, чего хотим сейчас, и выиграть больше времени».

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Когда я пообщался с Тилем в 2015 году, он также упомянул речь Джобса, но только чтобы оспорить его утверждение о том, что смертность мотивационна. «Я с этим совершенно не согласен», — сказал Тиль. Он рассказал о своем двоюродном дедушке, который в 85 лет сказал, что учился бы еще дольше, если бы знал, что проживет так долго. «Возможно, когда люди думают, что у них осталось мало времени, они стараются не предпринимать ничего грандиозного», — сказал он.

Какой бы аргумент вы ни находили более убедительным, следует отметить, что обе стороны придерживаются идеи максимально использовать свое время на Земле. В культе продуктивности Кремниевой долины различные духовные практики, такие как медитация и пост, нацелены на то, чтобы на всю выкладываться на работе. Философия — лишь еще одна техника управления временем, как метод «Помидора».

Дэйв Эспри, основатель компании по производству пищевых добавок Bulletproof, является сторонником стоицизма, который хакнул хак. Чтобы побороть переживания о смерти, он вместо медитации на протяжении четырех месяцев прикреплял к своему черепу электроды и закрывался в камере нейрофидбека, где он систематически удалял инстинктивные реакции своего организма на размышления о смерти.

«Я разобрал все свои страхи и программно их устранил. И я считаю, что это работает, поскольку я пишу каждый год новую книгу, управляю большой компанией, веду подкаст и воспитываю детей, и я не переживаю вообще», — сказал он.

Эспри не собирается жить вечно, он желает жить дольше обычного. «Я абсолютно не переживаю по поводу того, что умру. Я хочу, чтобы смерть была сознательным выбором», — говорит он. Эспри предполагает, что его коллеги, стремящиеся к бессмертию, могли бы получить пользу от его упражнения — не в духовном плане, а физическом, поскольку стресс ускоряет старение.

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Эспри также верит в пользу благодарности и утверждает, что дополнительное время на Земле нужно не только для продуктивности, но и для того, чтобы помогать обществу. «Я пытаюсь жить долго, потому что у меня много важных дел, которые я считаю значимыми. И они не для меня, а для других», — поделился он.

Если поставить целью своего выживания альтруизм, стоицизм и продление жизни могут уживаться: поскольку стоикам важна только добродетель, то пока вы занимаетесь актами добродетели, вы можете связать продление своей жизни со стоицизмом.

Но если вы будете рассматривать жизнь как средство для будущих достижений, вы перечеркнете многие преимущества стоицизма, считает Ханса Бергволл, создатель WeCroak. Это приложение, напоминающее владельцу смартфона пять раз в день, что он когда-нибудь умрет. Это делается не для того, чтобы заставить людей быть продуктивнее и быстрее браться за работу. Бергволл считает, что, чтобы быть счастливее, нужно чаще думать о смерти. Мы уделяем огромное внимание амбициям и жертвуем богатой душевной жизнью.

На создание приложения Бергволла вдохновил его отец-предприниматель. Он работал днями и ночами, в итоге через 15 лет решил продать компанию. Через год после этого умерла его жена. «Он хотел путешествовать с ней, у него были огромные планы, как провести время вместе. Он так ничего и не получил. Если бы он мог повернуть время вспять, он бы выбрал более сбалансированную жизнь», — сказал Бергволл. Стремление к бессмертию он считает чистой глупостью.

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Тем не менее, с предположением Бергволла о смерти многие могут поспорить. Некоторые ученые рассказывают о развитии новых лекарств, которые замедлят старение, и продолжительность жизни начнет расти с каждым годом.

Действительно, можно предположить, что учения стоиков будут более важными, если нам удастся замедлить старение. Есть мало причин полагать, что наши отношения со смертностью изменятся в лучшую сторону, если мы будем жить 200, 500 или 1000 лет. Может быть, мы будем парализованы от экзистенциального страха, будем бояться встать с кровати — а тем более предпринять альтруистические или храбрые действия — из-за возможной программной ошибки беспилотного автомобиля. Возможно, наши личности будут изнашиваться от столетий перемен, нам будет скучно или мы просто утонем в апатии. «Выбирайте смерть, пока можете; если вы слишком долго будете ждать, вероятно, это станет невозможным», — написал римский философ Гай Музоний Руф. Бессмертие может сделать из нас всех стоиков.

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