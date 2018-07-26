Экс-супруги Дитковските и Чадов воссоединятся для шоу о разведенных парах

Участниками нового реалити «Союзники» стали разведенные пары, которым предстоит побороться за поражающий воображение приз в 10 млн рублей. Эти деньги по итогу достанутся детям пары-победительницы. Среди претедентов на лакомый кусок — рокер, футболист, следователь, изменщики и изменщицы.

— искренне поделилась Дитковските. По ее словам, сейчас ее отношения с бывшим мужем Алексеем Чадовым крепче, чем когда-либо.

По словам авторов проекта, самым изнуряющим испытанием испытанием пар, живших во время съемок на роскошной вилле, было выдержать друг друга: с этим не сравнить ни поедание насекомых, ни тяжелые физические нагрузки. «Союзники»— первая российская адаптация формата Extra Mile израильской компании Studio Glam.

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Фото:пресс-служба