Как будет выглядеть работа в 2100 году

Устареет само понятие выхода на пенсию

Лизелотта Лингсо, партнер-учредитель консалтингового агентства Future Navigator, считает, что из-за развития технологий человеческий труд будет считаться менее эффективным и доступным по сравнению с альтернативой от роботов. В итоге люди переключатся на поиск креативных решений, которые не по силам компьютеру.

«Машины будут прекрасно выполнять свою машинную работу еще долгие годы, а вот людям придется постараться, — сказала Лингсо. — Нам придется развивать индивидуальные способности, чтобы полностью раскрыть свой потенциал».

По словам Лингсо, современные рабочие условия не слишком помогают раскрытию человеческого потенциала, поэтому в будущем ситуация поменяется. Сильнее всего изменится типичный график работы с девяти до пяти, традиционные офисы, жесткая корпоративная иерархия и само понятие выхода на пенсию.

«Не думаю, что мы будем работать по привычному расписанию, — заметила Лингсо. — Пенсию заменят периодические перерывы на переобучение, а образ жизни человека изменится так, чтобы продлить срок работоспособности и не допускать перегорания».

Больше не будет стандартного пенсионного возраста — человек сможет просто делать периодические перерывы в карьере. Можно будет выбрать тот вид работы, который лучше подходит вашему образу жизни — например, частичную занятость или контрактную работу.

Персонал будут подбирать с учетом полезности всей команды

«В команде должно быть максимум 8-10 человек, словом, столько людей, сколько можно накормить двумя пиццами. Такой размер считается оптимальным для инновационной команды, — считает Лингсо. — Раньше мы набирали людей для выполнения конкретных задач, как на конвейере. Такой командой можно отлично управлять, но так вы не добьетесь от сотрудников максимальной продуктивности. В будущем наем будет происходить с учетом полезности всей команды в целом».

Фото: Lee Aik Soon / Unsplash

По словам Лингсо, продвинутый искусственный интеллект и алгоритмы помогут определить оптимальный размер команды и ее состав в зависимости от личных качеств и навыков сотрудников.

В командах также появятся коллективные бонусы вроде медицинского и обычного страхования, а ее члены смогут жить вместе или рядом для большего удобства.

На работе появится больше женщин

Современные женщины более образованны, чем мужчины, поэтому Лингсо считает, что их занятость увеличится. Сейчас она составляет 46%, а в 2030 году будет работать одинаковое количество мужчин и женщин. В XXII веке же доля работающих женщин увеличится до 53%.

Однако по прогнозам Международного экономического форума, маловероятно, что за 217 лет исчезнет разница между зарплатами мужчин и женщин. К 2100 году она останется на уровне 10%. По словам Лингсо, чтобы ситуация изменилась, нужны глобальные культурные перемены.

«Гендерное равенство не может наступить само по себе, — сказала она. — Но как футуролог я предполагаю вариант развития событий, в котором акцент может сместиться в обратную сторону».

Меньше работы, больше развлечений

Когда люди будут работать в первую очередь ради раскрытия своего потенциала и достижения целей, а не просто чтобы заработать на жизнь, измерять продуктивность в часах будет глупо. Футуролог Есим Кунтер уверена, что благодаря техническим нововведениям люди наконец-то смогут работать меньше часов в неделю, чем предыдущие поколения, несмотря на то, что прошлые подобные прогнозы так и не сбылись.

Кунтер раньше работала в Toys R’ Us, Hasbro и LEGO — сейчас она по-прежнему работает в индустрии игрушек и помогает разрабатывать средства, которые помогут детям подготовиться к профессиям будущего. По ее мнению, для современных детей технологии уже стали нормой, поэтому в будущем они не будут так сильно отвлекаться на телефон и соцсети, а станут стремиться к балансу.

В итоге по прогнозам Кунтер, к 2030 году размер средней рабочей недели сократится до 36 часов (сейчас она равна 37,5 часа), а к 2100 году уменьшится до 30 часов.

Изменится определение лидера

Лингсо считает, что в будущем люди будут в основном работать в маленьких децентрализованных командах, а не в крупных организациях с жесткой иерархией, поэтому понятие лидера станет более размытым. Кунтер же верит, что многие продолжат работать в традиционных компаниях, однако согласна, что лидеры будут появляться сами собой, а не назначаться кем-то сверху.

«Думаю, что лидерство будет определяться по тому, как работает человек и как он умеет объединять людей, — сказала Кунтер. — Настоящий лидер это тот, за кем следуют люди, а не человек, которому дали роль менеджера».

Постоянными будут только перемены

Оба футуролога советуют относиться к своим прогнозам с долей скептицизма. В конце концов, все зависит от поколений.

«Сейчас родители проявляют слишком много опеки и уделяют детям время четко по расписанию, поэтому детям нужны точные указания и инструкции, — считает Кунтер. — Хотя сейчас нам кажется, что мы движемся к более открытой и естественной рабочей экосистеме, возможно, будущему поколению она не понравится и ему потребуется более структурированная система».

Лингсо же предполагает, что даже если и будут какие-то кардинальные изменения, то произойдут они очень нескоро.

«Чтобы принять новую систему рабочего времени и условий труда, потребовалось несколько поколений, которые в конечном счете смогли к ней адаптироваться, — сказала Лингсо. — Сейчас мы переживаем такой же этап перехода, и чтобы его действительно совершить, потребуется как минимум одно поколение».

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