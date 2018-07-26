Ещё
Би-би-си: британский суд отказал «несчастливой женщине» в разводе со своим мужем
Далее:
Читайте также:
Ещё

Би-би-си: британский суд отказал «несчастливой женщине» в разводе со своим мужем 

ТАСС 1 час назад
ЛОНДОН, 26 июля. /ТАСС/. Верховный суд Великобритании отклонил апелляцию 68-летней Тини Оуэнс, которая уже несколько лет пытается развестись со своим мужем 80-летним Хью Оуэнсом. О решении высшей судебной инстанции Соединенного Королевства сообщила корпорация Би-би-си.
Женщина утверждает, что заключенный в 1978 году брак более не приносит ей радости и она чувствует себя несчастливой со своим партнером. Но действующее в Англии и Уэльсе семейное законодательство не признает подобный довод в качестве причины для расторжения брака. Закон предусматривает определенные критерии, опираясь на которые суд может одобрить развод. Среди них подтверждение факта супружеской измены, выходящее за рамки изменение поведения партнера и раздельное проживание супругов в течение пяти лет.
Мысль о разводе пришла к Тини Оуэнс еще в 2012 году, а жить отдельно от своего мужа она начала тремя годами позже, поэтому, согласно действующему законодательству, ей придется пробыть в браке со своим мужем до 2020 года. Адвокат женщины выразил недовольство решением суда, поскольку ожидал, что оно будет «дальновидным и отвечать современным общественным нравам».
Сторонники Тини Оуэнс назвали действующее в Англии семейное право устаревшим и требующим обновления. Министерство юстиции пообещало более пристально рассмотреть текущую ситуацию, чтобы соответствующим образом реформировать систему бракоразводного процесса.
ТАСС: последние новости
Коллега Исакова назвала причину смерти актера Сделано в Сибири: эксклюзивные очки в деревянной оправе МИД РФ призвал пользователей соцсетей поддержать задержанную в США Марию Бутину
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочь Галкина поразила своими навыками7
Чем отличаются коричневые яйца от белых43
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья16
Что стало с самой красивой девочкой в мире19
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
10:08
Старички, которые с легкостью обходят молодых
Здоровье
01:00
Дочь Галкина поразила своими навыками
Звёзды
00:36
Дакота удивила поклонников огромными губами
Звёзды
04:22
Что будет, если людей начнут клонировать
Здоровье
04:37
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса
Звёзды
10:00
Актеры, которые пожертвовали телом ради кино
Звёзды
11:35
Как эволюционировала Барби
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение