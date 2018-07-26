Би-би-си: британский суд отказал «несчастливой женщине» в разводе со своим мужем

ЛОНДОН, 26 июля. / ТАСС /. Верховный суд Великобритании отклонил апелляцию 68-летней Тини Оуэнс, которая уже несколько лет пытается развестись со своим мужем 80-летним Хью Оуэнсом. О решении высшей судебной инстанции Соединенного Королевства сообщила корпорация Би-би-си.

Женщина утверждает, что заключенный в 1978 году брак более не приносит ей радости и она чувствует себя несчастливой со своим партнером. Но действующее в Англии и Уэльсе семейное законодательство не признает подобный довод в качестве причины для расторжения брака. Закон предусматривает определенные критерии, опираясь на которые суд может одобрить развод. Среди них подтверждение факта супружеской измены, выходящее за рамки изменение поведения партнера и раздельное проживание супругов в течение пяти лет.

Мысль о разводе пришла к Тини Оуэнс еще в 2012 году, а жить отдельно от своего мужа она начала тремя годами позже, поэтому, согласно действующему законодательству, ей придется пробыть в браке со своим мужем до 2020 года. Адвокат женщины выразил недовольство решением суда, поскольку ожидал, что оно будет «дальновидным и отвечать современным общественным нравам».