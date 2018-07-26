Мосприрода начинает показ мультфильмов

С 3 августа Мосприрода приглашает детей и их родителей смотреть мультфильмы в экоклассе по адресу ул. Островитянова, 10.

Сотрудники Мосприроды ждут всех желающих каждую пятницу с 10:00.

«Будем смотреть мультики о природе и экологии, обсуждать увиденное, делать выводы и учиться простым правилам сохранения окружающей среды. А после просмотра сможем вместе смастерить что-нибудь полезное из ненужных уже в быту вещей. Ну и конечно, вы всегда можете задержаться: полюбоваться экспозицией, познакомиться с необычными обитателями экоклассов, почитать книги и журналы о природе в экобиблиотеке!», — говорится на сайте Мосприроды.

Записаться на мероприятие и обратиться за дополнительной информацией можно по номеру телефона 8-495-336-35-38 (отдел экологического просвещения) или по электронной почте troparevo_oopt@mail.ru