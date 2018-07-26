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Мосприрода начинает показ мультфильмов
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Мосприрода начинает показ мультфильмов 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
С 3 августа Мосприрода приглашает детей и их родителей смотреть мультфильмы в экоклассе по адресу ул. Островитянова, 10.
Сотрудники Мосприроды ждут всех желающих каждую пятницу с 10:00.
«Будем смотреть мультики о природе и экологии, обсуждать увиденное, делать выводы и учиться простым правилам сохранения окружающей среды. А после просмотра сможем вместе смастерить что-нибудь полезное из ненужных уже в быту вещей. Ну и конечно, вы всегда можете задержаться: полюбоваться экспозицией, познакомиться с необычными обитателями экоклассов, почитать книги и журналы о природе в экобиблиотеке!», — говорится на сайте Мосприроды.
Записаться на мероприятие и обратиться за дополнительной информацией можно по номеру телефона 8-495-336-35-38 (отдел экологического просвещения) или по электронной почте troparevo_oopt@mail.ru
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