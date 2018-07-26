Как спасти ягоды от серой гнили?

По ягодам пошла серая гниль. Что делать?

Побороться за урожай можно. По словам научного сотрудника института сельского хозяйства КНЦ УрО РАН Надежды Сокериной, цветоносы клубники нужно подвязать и поднять, подложить дощечки, целлофан. Хорошо спасает чёрный укрывной материал. Нельзя подкладывать листья, сено, которые в дождливую погоду начинают гнить и способствуют ещё большему распространению инфекции и порче ягод. Сейчас, когда обрабатывать химией клубнику уже нельзя, выход один — больную ягоду снимать и утилизировать.

На кусты жимолости в этом году напала листовертка: в каждом скрученном листике — зелёная гусеница или куколка. Сейчас важно поскорее собрать ягоды, а уже после бороться с вредителем. На красной и белой смородине видны следы пребывания красногалловой тли. В мае-июне тля высасывает сок из листьев, они деформируются, краснеют или желтеют. Обрабатывать кустарники от красногалловой тли нужно весной и осенью.