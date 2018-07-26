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Как спасти ягоды от серой гнили?
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Как спасти ягоды от серой гнили? 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
По ягодам пошла серая гниль. Что делать?
Побороться за урожай можно. По словам научного сотрудника института сельского хозяйства КНЦ УрО РАН Надежды Сокериной, цветоносы клубники нужно подвязать и поднять, подложить дощечки, целлофан. Хорошо спасает чёрный укрывной материал. Нельзя подкладывать листья, сено, которые в дождливую погоду начинают гнить и способствуют ещё большему распространению инфекции и порче ягод. Сейчас, когда обрабатывать химией клубнику уже нельзя, выход один — больную ягоду снимать и утилизировать.
На кусты жимолости в этом году напала листовертка: в каждом скрученном листике — зелёная гусеница или куколка. Сейчас важно поскорее собрать ягоды, а уже после бороться с вредителем. На красной и белой смородине видны следы пребывания красногалловой тли. В мае-июне тля высасывает сок из листьев, они деформируются, краснеют или желтеют. Обрабатывать кустарники от красногалловой тли нужно весной и осенью.
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