Может себе позволить: Виктория Лопырева улетела отмечать 35-летие на частном самолете

@lopyrevavikaМожет себе позволить: Виктория Лопырева улетела отмечать 35-летие на частном самолетеСовсем недавно Виктория Лопырева делилась с фолловерами фотографиями из Портофино: модель и посол минувшего чемпионата мира по футболу отдыхала там после окончания своей важной миссии на мундиале. Затем Виктория переместилась в Бразилию — ее вместе с подругами доставили туда на частном самолете. Именно в этой стране модель решила отметить свое 35-летие. Виктория рассказала подписчикам, что минувший год стал одним из лучших в ее жизни:

Я всегда любила День Рождения больше, чем любой другой праздник и всегда его отмечаю. Именно в этот день я подвожу итоги, строю новые планы и начинаю отсчёт …нового года, моего года! И если оглянуться, то с уверенностью могу сказать, что этот год стал самым важным в моей жизни во всех отношениях, и я благодарна Всевышнему и каждому человеку, который встретился на моем пути — за урок, за опыт, за эмоции…

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Попутно именинница поделилась секретом своего успеха: она четко видит цель, к которой идет, и никогда не сравнивает себя с другими. Модель написала, что многому в жизни ее научила мама, которую она тоже поздравила с праздником. Следом к поздравлениям присоединились фолловеры: «Умница, красавица, с юбилеем! Вы много добились и можете быть примером!», «Виктория, красивейшая женщина! Поздравляю!». По мнению поклонников, Виктории для счастья не хватает лишь встретить любимого человека, но модель, по ее же словам, не спешит под венец. Напомним, несколько лет ее связывали отношения с футболистом Федором Смоловым . Влюбленные даже устраивали свадебную церемонию на Мальдивах, но до загса в Москве так и не дошли.

А тем временем Федор Смолов резко высказался о бывшей невесте Виктории Лопыревой.

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