Тайная комната, дьявольские силки и даже Гремучая ива: LEGO представил гигантскую модель замка Хогвартс

Огромный сказочный замок состоит из 6020 деталей и одним своим видом заставляет замирать сердца как детей, так и взрослых. В нем есть кабинеты Дамблдора и профессора Амбридж (той самой мадам в розовом и с кошками), гостиная Гриффиндора, Выручай-комната и… и… и… продолжать можно бесконечно, смотрите сами.

Источник: Entertainment Weekly

Новый замок — это беспрецедентный по размеру предмет из коллекции « Гарри Поттер ». А еще дизайнеры LEGO позаботились о его внутренней составляющей и воссоздали самые популярные среди поттероманов интерьеры.

В новом Хогвартсе есть знаменитые лестницы, витражи, большой зал, класс защиты от темных сил, шахматы и дьявольские силки из первой книги о Гарри Поттере, туалет с Плаксой Миртл и Кубок огня.

В окрестностях игрушечного замка стоит хижина Хагрида, растет Гремучая ива, есть Тайная комната, лодки, а также всевозможные растения и существа, населяющие Запретный лес.

Замок населен микро— и мини-фигурками, среди которых можно найти Гарри, Рона, Гермиону, Драко, Дамблдора, Макгонагалл, Люпина, Амбридж, Беллатрису Лестрейндж, Филча и самого Темного лорда. Также в игрушечном замке живут дементоры и основатели четырех факультетов Хогвартса.

Модель замка недотянула до самой большой игрушки в истории LEGO — «Тысячелетнего сокола», состоящего из 7541 детали. Зато переплюнула другие гигантские проекты: «Звезду смерти» (3803) и «Тадж-Махал» (5992).

Набор будет доступен с 15 августа членам клуба VIP LEGO, а с 1 сентября — всем желающим. Стоимость уже известна — 399,99 доллара (25 тысяч рублей).