Пустите к себе лучик: миролюбивая Аванта ищет свой дом

Аванта родилась на острове Бревенник, в Архангельске в 2015 году в выпивающей семье. Когда появились проблемы со здоровьем дочери, хозяин выставил тогда еще полугодовалую собачку за дверь с надеждой, что она «сама прокормится».

«Неравнодушные» соседки привели бедняжку к Любови со словами «щенок красивый, жалко стрелять». Спустя месяц нарисовался хозяин, клялся, что пить не будет, что устроился сторожем в бане… «Ну, я поверила, ведь не бывает худа без добра. Три месяца все было нормально, но потом опять все с начала — собака оказалась на улице. И опять неравнодушные тетеньки привели ее ко мне», — рассказывает Любовь, которая временно подарила кров Аванте.

По ее словам, Аванта — очень умная девочка, но, к сожалению, остались следы прошлого — собака не сразу доверяет людям, сначала присматривается, принюхивается. Но если поверила, то будет преданным и добрым другом. Стерилизована, среди соплеменников она вожак, сильная, но по-собачьи справедливая. У Аванты очень интересная внешность, ее мордочка с темной шерстью чем-то похожа на мордочку овчарки малинуа. Дружно живет в мире с сородичами разных размеров, со всеми играет, всех опекает и поддерживает, ровно относится к кошкам, к детям равнодушна. Ава отлично ходит на шлейке, прекрасно ездит на всех видах транспорта и приучена к жизни в доме и квартире. Она больше собака-компаньон, а не охранница.

Разве Аванта не прелесть, друзья?

Заберите девчонку к себе — пустите в свою семью лучик!

Если Вам понравилась Аванта или Вы хотите передать ей гостинец, звоните по телефону 47-47-35 (Любовь).