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3D-окно модерна
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3D-окно модерна 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Что приходит в голову, когда вы слышите про «3D-печать»? Новейшие медицинские разработки, космическое производство, промышленные инновации? Как «страшно далеки они от народа».
Тем временем екатеринбургские умельцы в лаборатории M-Labs, используя 3D-принтеры, занялись выращиванием разноцветных ваз. За тем, как из килограммового мотка пластмассы получается арт-объект, наблюдали корреспонденты "Уралинформбюро".
Итак, для создания вазы любой формы, размера и цвета требуется принтер, специальная компьютерная модель, моток пластиковой нити, немного лака для волос и руки, растущие из нужного места. И…. по словам директора M-Labs Юрия Переверзева, почти каждый гость лаборатории намерен купить экспериментальные образцы, выставленные на полках.
Как показывает первый опыт, «вау-эффект» от вручения такой вазочки сравним с люксовым презентом. Стоит полутораметровый подарок чуть меньше двух тысяч рублей, зато даритель — герой, добывший настоящую диковинку.
STL-модели, по которым можно вырастить любой объект, мировое сообщество «печатников» публикует в интернете. «Мы дотачиваем что-то, „довинчиваем“ модели из открытого доступа. Никаких авторских прав не нарушаем — это все open source (доступно для создания по открытой лицензии — прим. ред.)», — объясняет Юрий Переверзев. И не исключает в перспективе сотрудничество с именитыми дизайнерами, которые будут разрабатывать концепты специально для M-Labs.
Пластиковую нить «заправляют» в принтер, который послойно создает модель. Чтобы заготовка не соскользнула, поверхность стола обрабатывают лаком для волос — нагретый пластик прилипает до финальной точки производства.
Естественно, принтер может создавать обыкновенную посуду, карандашницы, фигурки, бюстики, модели статуй. Используемый материал безвреден — он состоит из натурального сырья, которое получают из кукурузы, свеклы, тростника и злаковых.
Весьма вероятно, что скоро китайскому подарочному ширпотребу придут на смену товары, напечатанные на 3D-принтере: они сравнительно недороги, необычны и их можно модифицировать под себя. Развитием рынка 3D-продуктов вовсю занимаются на Западе. Крупные компании, владеющие печатными мощностями, взаимодействуют с промышленными дизайнерами со всего мира.
По признанию Юрия Переверзева, в их планах тесное сотрудничество с уральскими дизайнерами и скульпторами. «Это касается и промышленных дизайнеров, дизайнеров интерьера, дизайнеров театров и студий. Также нам хотелось бы сотрудничать с нашей Архитектурной академией. Например, регулярно проводить конкурс на воплощение замыслов студентов на 3d-принтере. На наш взгляд, им сейчас очень не хватает воплощения своих творческих замыслов в реальные вещи», — отмечает директор M-Labs.
3D-принтинг способен облегчить и удешевить производство некоторых деталей для «классических» вещей, а также создать объекты, которые изготовить из дерева или металла практически невозможно. Даже такие гиганты производства товаров для дома, как IKEA, постепенно начинают задействовать 3D: в шведской компании решили, что выращивание товаров с помощью принтеров — дорога к будущему.
Где Швеция и где Екатеринбург — скажете вы. В этом-то все и дело! IKEA останется сама собой по всему миру. А вот «взросление» екатеринбургского производства позволит утолить индивидуальные художественные мечты. В ближайшей перспективе M-Labs — это уникальные презенты из столицы Урала. Мода на малахитовые шкатулки может и сойти на нет — какой уж век их дарят! Вот оно «окно возможностей» для модерна!
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