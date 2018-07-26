Как выучить английский, который тебе пригодится в жизни

Знаешь ли ты английский так, как знают его носители языка? «Konechno», — скажет среднестатистический выходец из школы или университета. Но тот уровень и та система, что преподается в классических учебных заведениях, далеки от суровых англоязычных реалий. Дело в том, что академический английский имеет разительное отличие от разговорного. В первом варианте тебя учат структуре и грамматике языка, читать и писать, всяким будущим совершенным временам и артиклям. Но в разговорном английском используются разнообразные идиомы, сленговые слова и так далее. Да и, к слову, не только мы неправильно ставим ударения, вместо «надеть» говорим «одеть», совершаем грамматические и речевые ошибки и сокращаем слова по типу «челик» (человек), «че» (что), «збс» (изумительно).

И если с академическим уровнем ты попадешь, к примеру, в Лондон, в страну вечно пасмурной погоды, где у англичан в одной руке кружка чая, а в другой — тонкий британский юмор, то тебе будет крайне сложно. Особенно понять их произношение. Но для изучения разговорного английского тебе не надо отправляться в Туманный Альбион или участвовать в лотерее на грин-карту — достаточно просто найти сервис, который тебе поможет объемно изучить язык и научиться не только понимать англоязычных товарищей, но и правильно доносить до них свою мысль.

Тренируй актуальную лексику

На самом деле английский язык изначально может показаться «орочьим». Для примера возьмем apple — «яблоко» и juice — «сок»: если в русском языке при соединении все или 1-2 слова изменяются («яблоЧНЫЙ сок»), то в английском в большинстве случаев так и остаются (apple juice). Что же получается: они вместо «яблочный сок» говорят «яблоко сок»? По сути, да. Ну а что ты хотел, если английский язык создавался путем смешения с латынью, французским, да варвары и англосаксы еще своего принесли.

По сути английский язык — это уникальная упрощенная система для общения с людьми. Это нам, носителям великого и могучего, английский кажется «орочьим» с кучей лишних времен, с жонглированием артиклями, а орфография будто вообще на каком-то рандоме построена. Но согласись, что если хочешь превратить «яблоко» в прилагательное, то проще запомнить apple и при необходимости ставить артикли и всякую лабуду, чем иностранцу понять «яблочный/-ая/-ое/-ые».

Выучить-то по школьному или университетскому курсу ты, конечно, выучишь, но носители тебя будут плохо понимать (очевидно, мало кто в обычной жизни грамотно строит свою речь), да и тебе будет сложнее изъясняться, строя длинные предложения. Для исправления этого недостатка общей системы образования лучше всего общаться с человеком, для которого английский является родным. Но часовые пояса и личные дела могут стать помехой для полноценных занятий. Тогда используй подкасты. Англоязычные подкасты. Такие, как на сервисе Puzzle English. Здесь ты найдешь не только разговоры с носителями, но и «синхронные» выпуски. «Синхронные» подкасты — это когда ты видишь подробный английский текст и перевод на русский язык, синхронизированные со звуковой дорожкой. Текст читается очень разборчиво, в медленном темпе, благодаря чему ты спокойно разберешься с особенностями разговорного английского и подтянешь знание языка. Приятным фактом является то, что выпуски появляются на сайте каждый день. Изучать английский с помощью подкастов →

Соревнуйся с другими

Подкасты — это, конечно, хорошо. Но иногда устаешь от обучения — порой хочется просто взять бутылочку Mountain Dew, чипсов и просто поиграть в игры. Но мы же все любим и умеем совмещать приятное с полезным (ни минуты впустую!), поэтому можно погрузиться в увлекательные игры с соревновательным режимом, целью которых является изучение английского языка. Такое могло тебе только сниться: играть и получать знания, которые превратят тебя из обычного обывателя серых городских районов в достопочтенного гражданина, которого, благодаря отличному знанию иностранного языка, с радушием примут в любой цивилизованной стране. На сайте Puzzle English тебе предлагается аж 4 типа лингво-игр: 1) Переводилка дня. Идеально, если ты заядлый пользователь сети интернет: тут ты должен будешь переводить разнообразные цитаты и мемы на русский язык. После таких тренировок можешь спокойно лезть на 9gag или Reddit и наслаждаться более интеллектуальным и интересным юмором и не только. Так ты и поднимешь себе настроение, и разберешься в интересах англоязычной молодежи, а значит, сможешь мгновенно найти с ними общий язык или влиться в компанию так, что никто и не догадается о твоем происхождении. 2) Дуэль умов. Покажи, кто тут лучший в знании английского языка! Интеллектуальная викторина, где ты соревнуешься по различным темам с разными игроками. Но тут не столько на знание английского, сколько на знание вещей, о которых ты мог даже не подозревать. К примеру: «С какой из стран Россия не граничит?», «Под каким псевдонимом публиковался автор Тома Сойера ?», «Кто был главным героем „Скотного двора“»? Тут ты не только поднимешь уровень языкознания, но и прокачаешь эрудицию. 3) Мастер фраз. Тут идет игра на звание самого сообразительного обладателя самой быстрой руки на всем Puzzle English. Сделать нужно вот что: собрать быстрее своих оппонентов произносимую на видео фразу по первым буквам. Но важно не столько время, сколько точность исполнения. 4) Багаж слов. Слушаешь диктора, догадываешься, как правильно пишется слово, вбиваешь его. Если точно, тебе дадут перевод этого слова; если ошибешься, тебе покажут, где ошибка, сами ее исправят. Если не понял, какое слово произнесли, для тебя есть несколько вариаций произношения. И пусть тебя не смущают смешные рожицы Бэтмена и инопланетянина — это вымышленные существа, а предоставлены только британский, американский и австралийский вариации английского языка. Изучать английский с помощью игр →

Тренируй восприятие на слух

Изучение английского языка необходимо современному человеку как минимум для саморазвития. Ты не сможешь найти качественные переводы всех иностранных статей, а твои любимые сериалы зачастую с кривым переводом и неудачной озвучкой, что портит все восприятие от просмотра, не говоря уже о локализации твоих любимых видеоигр.