Шоколадная кожа и облако кудрей: новая «самая красивая девочка в мире» найдена в Нигерии

Шоколадная кожа и облако кудрей: новая «самая красивая девочка в мире» найдена в Нигерии Знакомься с новой самой красивой девочкой в мире: ее зовут Джейр, ей 5 лет и она родилась в Нигерии.

Издание The Mirror первым заметило фотографии Джейр в Instagram и назвало 5-летнюю крошку с шоколадной кожей и облаком кудрявых волос новой «самой красивой в мире девочкой». У себя в Instagram ее портреты разместила фотограф Мофе Бамаива, перед камерой которой малышка позировала впервые в жизни. Снимки моментально разлетелись по мировым СМИ.

— подписала один из кадров фотограф, отвечая на восхищенные комментарии и подозрения в фотошопе. Кстати, мама Джейр ведет Instagram малышки и ее старших сестер Джобы и Джомилоджу.

В аккаунте можно найти не только студийные, но и повседневные фото крошек.

А как тебе новая маленькая модель?

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Фото:Instagram