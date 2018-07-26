Жители Молжаниновского посоревнуются в эстафетах

На территории Молжаниновского в ближайшую субботу, 28 июля, состоится праздничное мероприятие «Дружба — это я и ты», приуроченное к Международному дню дружбы. Организаторами выступили администрация и Совет депутатов муниципального округа в районе.

— Приглашаем жителей района на праздник. Мы подготовили много интересных конкурсов, эстафет, викторин и приятных сюрпризов, — отметили в администрации муниципального округа.

Сбор гостей — на Синявинской, 11 (возле памятника). Начало в 12.00.

Международный день дружбы отмечают 30 июля во всех странах. Цель праздника проста и понятна — помочь людям различной веры и культуры найти общий язык, избавиться от недоверия и искоренить любые конфликты. (еп)