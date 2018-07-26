Заводчик Светлана Май: «В воспитании собак есть золотое правило: наказание за проступок должно быть не болезненным, но обидным»

Светланы Май 12 собак (из них восемь щенков-"футболистов"). Среди профессионалов их породы хорошо известны, а вот вы о таких, возможно, не слышали: тервюрены, кадебо и аффенпинчер. Света уже девять лет занимается собаками, она точно знает, чем кормить лучшего друга человека, как можно и как нельзя его воспитывать и почему разведение песиков такое сложное, однако привлекательное занятие. Об этом и многом другом Света рассказала в эксклюзивном интервью «Хорошим новостям», специально для любителей хвостатых и лающих.

Тервюрены Светланы

Светлана, вы единственная, кто в Челябинске разводит тервюренов. Почему выбор пал на эту породу?

— У нас были две собаки кадебо. Чтобы с ними было попроще, мы решили переехать из квартиры в свой дом. Выбрали дом и поняли, что теперь нужна собака для его охраны. И совершенно случайно увидели в интернете этого милого пушистика. До этого даже не слышали, что есть такая порода — тервюрен — одна из четырех разновидностей бельгийской овчарки. Малинуа, например, многие знают, это служебная собака. А тервюрен, грюнендаль, лакруа встречаются реже. В общем, решили взять симпатягу, обратились в московский питомник и оттуда привезли нашу Катю. После этого я начала погружаться в породу, узнавать ее особенности. Сейчас у собаки уже второй помет.

Светлана и две кадебо

Кстати, о помете — у щенков уже можно сразу распознать какие-то характеристики, качества?

— Существует ряд специальных тестов. Например, фиксируется, как щенки реагируют на звуки, на человека и так далее. Но я-то щенков вижу каждый день, могу сказать, кто более наглый, кто более смелый, кто более осторожный. Есть девочка, например, которая постоянно сбегает, ей ничего не страшно.

Что касается перспектив того или иного щенка? Как определить — сгодится он для выставки, соревнования?

— Вообще, щенок — вещь нестабильная. К тому же, что касается вставок, там куча нюансов, поэтому говорить о выставочной или не выставочной собаке можно только после полного формирования, месяцев с шести. Дальше все зависит от хозяина.

А как соблюдается золотая середина между красотой собаки, и другими, «невыставочными», служебными качествами?

— Все заводчики в этом плане спорят, в зависимости от того, кто куда развивается. У нас есть понятие «рабочая собака». Они в лучшем случае один раз ходили на выставку, чтобы документы заполнить. И есть шоу-собаки: это животные только для выставок и они практически не имеют каких бы то ни было рабочих качеств. Бывает, что и там и там удается соблюсти баланс, но заядлые кинологи считают, что выставки убивают рабочие качества собаки. Я, наверное, с ними соглашусь. Если говорить о моих щенках, то это больше шоу и легкий спорт — аджилити, танцы с собаками. У них бабушка — чемпионка России по аджилити, кстати. У тервюренов особо и нет рабочих качеств, они не нужны.

Каким образом выставки убивают рабочие качества?

— Например, немецкая овчарка — насчет них раз больше всего таких разговоров, — должна обладать повышенной настороженностью к чужим, и иметь превосходные охранные качества. Соответственно, собака не всегда должна позволять себя гладить, смотреть зубы и так далее. А это все и происходит на выставках. Там ведь куча народу, шум, суета, осмотр, собака должна выйти на ринг, красиво пробежать, эксперт ее пощупает, а если в этот момент собака проявит агрессию, то всё — ее дисквалифицируют. Так что, здесь возникает конфликт интересов. То есть, шоу-собаки очень красивые, но они не могут нормально укусить, выполнять задания, их психика не выдерживает нагрузок. А рабочие могут быть далеки от выставочного идеала.

Рабочие качества на генетическом уровне закладываются?

— Это генетика, которая поддерживается дальнейшим разведением. Навыки и психика закладываются и передаются щенкам. Есть даже понятие от «рабочих» родителей. То же самое у охотников, допустим, спаниель. Есть рабочая линия, а есть линия собак для содержания в квартире и лежания на диване.

Кстати, об охотничьих собаках и психике. Правда ли, что пес охотничьей породы может повредиться умом, если у него нет возможности свой природный потенциал реализовать?

— Нет, это бытовое понимание. Есть генетические породные навыки. Того же спаниеля выводили как охотника: уши длинные, длинный нос, перепонки на пальцах, хвост купированный и т.д. Вся его анатомия предрасположена к охоте. Но сегодня охотников меньше, порода при этом становится популярной за счет того, что такую собаку удобно держать в квартире плюс психика комфортная. Но генетика, заложенная веками, никуда не девается. Собака может убегать, рыть носом землю, но психика не повреждается. Другое дело, что любая собака требует нагрузок, а спаниелю необходимо больше нагрузок: его следует чаще выгуливать и это прогулки должны быть более длительными, желательно рядом с водоемом. Если этого не делать, скорее всего собака будет разносить дом, потому что ей некуда девать энергию. У меня тоже очень активная собака, поэтому погулять просто 15 минут не получится. Нужны серьезные физические и умственные нагрузки.

Тогда какие породы более домашние, спокойные?

— Декоративные породы, которые и выводились как компаньоны. Они весьма спокойны в прогулках, комфортно себя чувствуют в квартире. Французский бульдог, аффенпинчер, йорки, шпицы и так далее. Но, опять же, всё зависит от характера. Первая моя собака — английский бульдог. Я думала, это будет медленно идущее хрюкающее существо. Но оказалось — «энерджайзер»! Она засыпала на лету: то есть, постоянно прыгала, бегала, но вскоре уставала, плюхалась на несколько минут, а потом опять носилась, бегала, прыгала. Я-то себя представляла леди в шляпке, степенно разгуливающей с бульдогом. А на деле — оказалась в спортивном костюме и носилась по парку с криками. С этого, кстати, и начались занятия с кинологом, общий курс дрессировки. Я сейчас всем его рекомендую в обязательном порядке.

А из чего складывается стоимость собаки, помимо моды на породу. И какие, кстати, сейчас модные?

— Сейчас часто спрашивают джека рассела, бигли, йорки и шпицы всегда популярны у девочек. А стоимость… Влияет титулованность родителей, но не сильно. По крайней мере, я не делаю на этом акцент. Это как ценообразование обычного товара кто-то дороже берет, кто-то дешевле. Но есть и понятие себестоимости? Содержание собаки, вязка и прочее очень дорого обходится. Это вообще не доходное дело. Когда Кате было 2 года, я посчитала, сколько я на нее потратила — 200 000 рублей, сейчас еще за два года — 350 000 рублей. Это питание, занятия, ветеринары. прививки, выставки. Ну и восемь щенков — по 20 000 рублей. С точки зрения экономики вообще никак.

То есть это хобби?

— Дорогостоящее хобби, да. И все заводчики об этом говорят. Не видела ни одного заводчика, который бы ездил на Мерседесе. Точнее, видела, но они другими способами зарабатывали.

Ходит много историй о войнах между заводчиками, порой доходит до крайних мер и злодеяний. Сталкивались с подобным?

— Я тоже много слышала и есть такое, конечно, но говорить по слухам не буду. Лично не знаю, не видела. Знаю, что в 90-е особенно жестко было. Это ведь рынок и, как на любом рынке, существует конкуренция. Как добросовестная, так и недобросовестная. Про кошек тоже самое: почему на всяких выставках кошки сидят в клетках с полиэтиленом? Огромное количество отравлений.

С какими сложностями сталкиваются заводчики, помимо финансовых? И как подготовиться, если человек хочет этим заняться?

— Хобби непростое, человек должен сначала поизучать генетику, анатомию, вообще понимать, с чем будет иметь дело. Потом есть правила Российской кинологической федерации, которым мы подчиняемся. Это касается документов, разведения, сколько раз может собака рожать, в каком возрасте и другое. И еще необходимо иметь в виду моральную составляющую. Например, человек решил, что будет разводить модную породу. При этом привезет ее издалека, из Европы. Многие заводчики так делают. А там цены, конечно, другие. Он привозит в Россию собачку за 3000 евро, та начинает расти, а потом оказывается, что у нее есть брак: зубы, окрас или просто оказалась страшненькой. Или психика плохая. Все эти признаки генетически будут передаваться и дальше, потомству этой собаки. Но кто-то закрывает глаза на такие вещи и все равно вяжет собаку для того, чтобы отбить расходы. Это нечестно. Мне однажды сказали фразу, когда я училась на кинолога: «Вы имеете право разводить собак только если вы улучшаете породу. Или, как минимум, — не портите». Не все заводчики этому следуют…

А в плане содержания собак: чем кормить, на ваш взгляд? Много споров на этот счет: самим готовить, корма сухие давать?

— Чем дольше я занимаюсь, тем больше склоняюсь к натуральному питанию. Но это должна быть не просто каша. Это и мясо, и ливер, и хрящи, и овощи, и масла, и травы. Мы так, правда, не питаемся, как в идеале. Сейчас такая жизнь, что мало у кого есть возможность так готовить собакам. Я тоже кормлю сухим кормом, но это вынужденная мера. И на этот счет есть заблуждение — чем дороже, тем лучше. Нужно подбирать под собаку: если аллергик, то беззерновые корма. У меня, например, девочка ка-де-бо аллергик, я покупаю достаточно недорогой корм, он только начал производиться в Челябинске, пока доверяю.

Теперь поговорим о воспитании. Если у человека нет возможности водить собаку на тренировки, как правильно ему себя вести с животным. И, кстати, сразу еще один вопрос: можно ли бить собаку?

— У собаки интеллект на уровне 2-3-летнего ребенка. И мы хотим от этого «ребенка» какого-то понимания, мы очеловечиваем собаку и считаем, будто она должна быть нам благодарна и так далее. Бить, конечно, не нужно. Вообще есть золотое правило: наказание собаки должно поступать от 2 до 5 секунд после совершения действия. Позже уже нет смысла, она не свяжет наказание с преступлением. Если вы пришли домой. а собака что-то сделала, вы, конечно, можете ее поругать и, наверное, она сообразит, что это из-за того, что она испортила вещь, но в целом наказывать уже поздно. При этом нужен даже не удар, а втык (резкий тычок пальцами между ребер) — это должно быть не больно, а обидно. И своевременно. В этот момент она реально понимает, чего от нее хочет хозяин. Но многое зависит и от породы. Бульдогу раз пять надо объяснить, а то и десять, овчарке одного раза будет достаточно. А битье происходит от безысходности человека. Собаке же в эти моменты страшно, проявляется трусливая агрессия, что гораздо хуже, чем обычная.

А криком поможешь делу? Собаки ведь понимают интонацию?

— Конечно, понимают. А еще больше чувствуют энергетику. Поэтому порой собаки рычат на некоторых прохожих. Да, я вот со своими как раз интонацией воспитываю, ругаю. Но опять же — наорете вы на трехлетнего ребенка раз-два, а потом он просто перестанет вас слышать. Я советую собачникам смотреть ролики Цезаря Милана, Антуана Наджаряна, но не делать все, что там показывается. Это все-таки очень опытные кинологи.

У вас были ошибки в воспитании собак?

— Вспомнила не столько ошибку, сколько показательный случай. Когда я с Катей занималась, она не брала апорт (упражнение, когда хозяин кидает палку, а собака ее приносит. прим. ред.) Элементарная команда, все овчарки это делают. Моя категорически отказывалась. Выплевывала палку и дальше смотрела на меня. Прошло месяца три-четыре, мы ходили несколько раз в неделю на занятия, все остальные собаки давно приносили апорт, а мы отрабатывали, чтобы она просто держала палку в зубах. Конечно, терпение лопалось, мне хотелось ее прибить, наорать на нее. Дядька-кинолог говорил: «Если ты сейчас сорвешься — ты проиграешь». А потом произошла смешная ситуация. Пришел еще один кинолог, оценивающе посмотрел на это и сказал «Не, ну тут только бить сапогами, больно». Катя внимательно посмотрела на меня, на него, взяла апорт и понесла. Вся группа нам аплодировала. Но такое ощущение, что она реально поняла. Терпение. Главное с собакой— терпение. Люди почему-то хотя все и сразу. Но ведь ребенку дают время покакать в штаны, поразбивать вещи. Так и с собакой.