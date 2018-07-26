62-летняя Крис Дженнер прокомментировала слухи о помолвке с 37-летним бойфрендом

На днях в сети появились фото 62-летней Крис Дженнер , на которых отчетливо видно кольцо с огромным бриллиантом на безымянном пальце её левой руки. Фанаты сразу же подумали, что 37-летний бойфренд Крис — Кори Гэмбел — сделал ей предложение. Матриарх семьи Кардашьян-Дженнер не стала долго мучить поклонников и рассказала, что это за кольцо.

Это кольцо я ношу уже 10 лет. Тот, кто смотрит шоу «Семейство Кардашьян», должен был знать об этом

Журналисты издания HollywoodLife спросили у звезды, неужели она не собирается замуж за Кори, с которым они вместе уже четыре года? «Мне и так хорошо», — услышали в ответ репортеры. Поклонники расстроились. Они бы очень хотели посмотреть уже третью свадьбу Дженнер. Ранее, напомним, она была замужем за Робертом Кардашьян и Брюсом (Кейтлин) Дженнер.

Кстати, недавно Крис и Кори страстно целовались на катере, который катал их у берегов итальянской коммуны Позитано. Позже маленькое судно пришвартовалось к элитной яхте, которую арендовала пара на время своих каникул.

Крис Дженнер и Кори Гэмбел