Бородатый мальчик. Растим гения

На одном из уроков нашей академии фантазии в конце занятия я предложила попробовать создать рассказики по написанным на карточках словам. Сегодня мы продолжаем эту тему.

Взлетел

Когда я была маленькой, очень любила слушать разные занимательные истории, мама постоянно покупала книги или брала их в библиотеках. Я любила слушать, живо представляя героев и происходящие с ними приключения. — Ну, все, на сегодня хватит. Остальное завтра, — говорила обычно мама, закрывая книгу. — Постой. Почитай еще немножко? — просила я, спать не хотелось. — Нет. Я и так уже тебе прочитала больше обычного. Хватит, я и сама уже хочу спать. — Но хотя бы одно слово. — Ну, хорошо, сдавалась мама. Одно слово… — Однажды она открыла книгу на произвольном месте и прочла слово «взлетел». Ах, какое же это замечательное слово! В одной стране, в одном городе, на одной улице жил мальчик, который умел летать. Только мальчик этого не знал, хотя постоянно думал, что будет, если я вдруг сумею подняться в воздух? Однажды ему повстречалась добрая фея, которая прочла мысли мальчика и сказала ему: ты ведь родился крылатым, небо манит тебя своей голубизной и пушистыми облаками. Почему же ты не пытаешься взлететь? Но мальчик не поверил фее, он много раз видел в зеркале свою спину, и на ней не было никаких крыльев. Фее же очень не понравилось, что глупый мальчик не поверил ее словам, а ведь она считалась самой честной и благородной феей на всем белом свете. Тогда фея полетела на седьмое небо, где жили добрые крылатые феи, и попросила их полететь вместе с ней и убедить мальчика, что на самом деле он умеет летать. Но мальчик не стал слушать и всех фей вместе взятых. Обиженные феи устроили настоящий галдеж, все они были рассержены на такого глупого мальчика. Тогда на шум и гомон прилетела старая и умная ведьма. — Я знаю, как помочь делу, — сказала она и полетела к недоверчивому мальчику. (А надо сказать, что мальчик больше всего на свете любил своего младшего братика и всегда гулял с ним.) Тогда злая ведьма взяла ребенка и отнесла его на крышу дома. — Если ты действительно любишь своего брата, ты расправишь крылья и полетишь! — крикнула она мальчику. — Но у меня ведь нет никаких крыльев! — заплакал он. — Есть крылья, нет их, но ты должен лететь! — сказав это, ведьма сделала вид, что улетает. Мальчик хотел поймать ее и полетел. Он поднялся высоко в небо, достиг крыши и спас младшего братика. С того дня он понял, что действительно может летать, и летает постоянно, спасая забравшихся на деревья котят и сбивая весной свисающие с крыш сосульки. Летающего мальчика все любят…

Бородатый мальчик

Хорошее слово сказала мне перед сном мама — «взлетел»! Но лепить истории из одного слова трудно. Для большего успеха нужно два слова, причем желательно, чтобы эти слова были разными, что называется, впервые встретившимися. Этот прием прекрасно описан в книге замечательного итальянского сказочника Джанни Родари «Грамматика фантазии». Например, если мы возьмем такие слова, как «мальчик» и «девочка», — это не даст ничего. То есть ничего конкретного. Где могут встретиться мальчик и девочка? Да где угодно — в детском саду, школе, в лесу, они могут жить в одной квартире или переписываться через океан по Интернету. Для того чтобы зашевелилась фантазия, нужны необыкновенные пары, например, «мальчик» и «борода». С ходу получается: бородатый мальчик; мальчик, который хотел иметь бороду, как у папы; мальчик, запутавшийся в бороде старого волшебника; человек по фамилии Мальчик, который носил бороду и стеснялся своей странной фамилии. Образ бородатого мальчика прекрасно разработан в «Сказке о потерянном времени» Евгения Шварца . Почему у мальчика выросла борода? Потому что он потерял свое время и состарился, но при этом в душе остался все тем же школьником. История о том, как мальчик мечтал иметь такую же бороду, как и у его папы, — сама по себе достаточно банальна. Дети часто хотят походить на тех, кто старше их. Но здесь историю можно расцветить самими попытками приладить к себе различные бороды. Которые можно из чего-то сделать, нарисовать или совсем по-сказочному — одолжить. У кого можно одолжить бороду? У тех, у кого она есть, и уж если одалживать, то волшебную бороду. Бороду старика Хоттабыча, каждый волосок которой способен исполнять желания, бороду Черномора… Мальчик, запутавшийся в бороде старого и выжившего из ума волшебника — вот это идея! Ведь волшебник может обидеться на него — и тогда мальчик превратится во что-нибудь или в кого-нибудь. В качестве наказания за невнимательность он может быть отправлен в далекую страну или сказку. Или волшебник окажется добрым и возьмет его в ученики, а вот совсем странный вариант: волшебник окажется старым маразматиком, он решит, что мальчик — гребешок, которым он привык расчесывать бороду. С этого момента мальчик будет жить в специальном ящичке для расчесок и щеток. Финалом такой истории может быть побег или ссора с настоящими расческами.

Рифмы-пятнашки

Приведенное выше упражнение приятно тем, что оно легко переводится в игру. Ребенку вовсе не обязательно знать, что взрослые занимаются с ним развитием фантазии и нестандартного мышления. Зачем? Когда я была совсем крохой, мама придумала игру в рифмы-пятнашки. Она убегала от нас с братом, весело крича какое-то слово, например — «курица», и мы догоняли ее с рифмой на это слово, скажем — «волнуется». Только после того, как удавалось придумать рифму, разрешалось начать движение и запятнать маму. После ход ведущего переходил к выигравшему. Играя с детьми в игры, развивающие фантазию, нужно не забывать прежде всего, что все, что происходит, это всего лишь игра. Здесь нет пятерок, нет отличников и неуспевающих учеников. Трудно играть один на один и куда как легче хотя бы втроем. Так можно обойтись без лишних пауз и натянутостей. Ведущий задает вопрос игрокам, и затем, когда они предложили по своему варианту ответа, если возникла пауза — сообщает свой. В этом случае ответ ведущего не является эталонным или единственно правильным — ведущий может выступать в роли человека, закрывающего возникшие дырки и (по необходимости) поворачивающего сюжет по принципиально новому руслу. Побеждают те, у кого складывается история. Побеждает Ее величество игра!

Задание:

Продолжаем работать с карточками. После того как ребенок научился придумывать короткие, быть может, в одно-два предложения истории по двум карточкам (существительное и глагол), разложите перед ним на столе или полу сразу несколько пар. Можно нарисовать стрелочки от одной пары к другой. Задание: рассказать историю по этим карточкам, переходя по стрелкам от первой ко второй и т.д. Как это выглядит? Например, перед вами три пары. Дед Мороз читает, сантехник сияет, Пушкин варит. Однажды Дед Мороз читал книгу, и пока он читал — начал таять и затопил соседей снизу. Соседи очень разозлились. Они вызвали (переход ко второй паре) сантехника дядю Борю. Тот пришел по указанному ему адресу, увидел самого настоящего Деда Мороза и засиял от счастья. «Здравствуй, Дедушка Мороз, — сказал сантехник. — А я-то тебя с самого детства ждал, думал, явишься ночью, когда куранты пробьют 12 раз, и вручишь мне подарок. Я даже лежал с открытыми глазами, а потом засыпал и тебя не видел». «Ах, Боренька, ах, маленький! — засуетился Дед Мороз и от расстройства его снежная шуба еще больше растаяла. — Совсем я, видать, старым стал, склероз. Забыл про подарок для тебя. Впрочем, есть у меня хороший подарок (переход к третьей картинке.) Вот, сказки Александра Сергеевича Пушкина. Почитай. Пушкин свое дело знает, котелок у него варит. Видишь, я и сам зачитался и от умиления чуть не растаял. Вот тебе книжка, и прощай, Боренька! Будь хорошим мальчиком». Сказав это, Дед Мороз исчез, только лужа на полу осталась, и соседи были недовольны. Начиная такую игру с детьми, выкладывайте все карточки словами вверх, чтобы ребенок мог заранее увидеть, что его ждет, и придумать финал. После того как ребенок будет легко создавать свои ассоциативные цепочки, игра усложняется — все карточки лежат рубашками вверх. Игроки могут открыть очередную пару, лишь рассказав про предыдущие.