Малышка Галкина сразила наповал Гагарину своими словами

Максим Галкин на своей официальной страничке в социальной сети Instagram с завидной регулярностью публикует фотографии и видео своих двойняшек — сына Гарри и дочери Лизы, которым в сентябре исполнится пять лет. Однако настоящей сенсацией стал ролик, где юная Лиза с умным видом рассуждает о том, почему 10+10 будет 20. «Новая арифметика от Лизы » — коротко подписал видео Максим Галкин.

Не осталась в стороне даже язвительная Ксения Собчак . Видимо, после того, как сама стала матерью, острая на язык телеведущая пересмотрела свои взгляды на детей. «Господи какая прекрасная (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)» — заявила скандально известная телеблондинка.

В полном восторге и прочие пользователи Сети. «Все видео с Малышкой я пересматриваю миллион раз и сохраняю Просто передать не могу на сколько она прекрасная и очаровательная И вы безумно крутые родители!», «Смех продлевает жизнь! Лиза — продлевает жизнь!», «Какая Симпатюлечка! Супер арифметика, надо взять на заметку))))», «Я валяюсь от такой прекрасной Лизы», — высказались подписчики.

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