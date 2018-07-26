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Малышка Галкина сразила наповал Гагарину своими словами
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Малышка Галкина сразила наповал Гагарину своими словами 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза произвела фурор своими рассуждениями о том, что 10+10 будет 20. Представители отечественного шоу-бизнеса рассыпались в комплиментах малышке.
Максим Галкин на своей официальной страничке в социальной сети Instagram с завидной регулярностью публикует фотографии и видео своих двойняшек — сына Гарри и дочери Лизы, которым в сентябре исполнится пять лет. Однако настоящей сенсацией стал ролик, где юная Лиза с умным видом рассуждает о том, почему 10+10 будет 20. «Новая арифметика от Лизы » — коротко подписал видео Максим Галкин.
Комментарии зашкалили. Не остались в стороне и представители российского шоу-бизнеса. Так, продюсер Иосиф Пригожин написал: «Невероятная девочка. Прелесть», а певицы Светлана Лобода и Лолита Милявская даже не смогли подобрать слов от умиления, поэтому оставили лишь сердечки и смайлики.
Оказались сраженными наповал и Анастасия Волочкова с Полиной Гагариной. Если первая ограничилась короткой фразой: «Это чудо!», то вторая была более словоохотлива. «Максим, она сладкая зефирка! Любуюсь», — призналась популярная исполнительница. Комплимент оставила участница группы «Фабрика» Александра Савельева, сообщившая, что Лиза — «невероятный ребенок».
Не осталась в стороне даже язвительная Ксения Собчак. Видимо, после того, как сама стала матерью, острая на язык телеведущая пересмотрела свои взгляды на детей. «Господи какая прекрасная (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)» — заявила скандально известная телеблондинка.
В полном восторге и прочие пользователи Сети. «Все видео с Малышкой я пересматриваю миллион раз и сохраняю Просто передать не могу на сколько она прекрасная и очаровательная И вы безумно крутые родители!», «Смех продлевает жизнь! Лиза — продлевает жизнь!», «Какая Симпатюлечка! Супер арифметика, надо взять на заметку))))», «Я валяюсь от такой прекрасной Лизы», — высказались подписчики.
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