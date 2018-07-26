Стас Садальский рассказал о череде смертей

Станислав Садальский заметил, что любая смерть — это потрясение и неожиданность. Он вспомнил слова Станислава Говорухина о том, что его жизнь поделилась на два этапа — до и после 25 июля, после смерти Владимира Высоцкого.

В этом году, заметил Садальский, умер сам Говорухин. Полтора года назад ушел из жизни автор музыки к фильму «Месту встречи» Евгений Геворгян, но про него практически никто не вспомнил. Сам Садальский много раз писал про талантливого композитора и даже предлагал сделать про него программу, но предложение оказалось никому не интересно. «А настоящего, того, что пробьет тебе сердце — не надо», — заметил Садальский.

Актер добавил, что каждый год все меньше близких собираются в дни памяти Высоцкого не потому, что их нет, а потому, что стерлись чувства.