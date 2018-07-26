Пять месяцев счастья: Эммануил Виторган умилил поклонников снимком с маленькой дочкой

В феврале этого года общественность была шокирована новостью о том, что 78-летний Эммануил Виторган стал отцом. Его 56-летняя жена Ирина Виторган подарила ему дочь Этель. Эта новость сильно удивила общественность и звездных коллег Виторгана. Семейство столкнулось с серьезной критикой, так как многие пользователи осудили артиста за такое позднее отцовство. До сих пор пользователи спорят, правильно ли поступили Эммануил и его супруга, решив завести ребенка в столь преклонном возрасте.

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Дочь Виторгана донашивает вещи за сыном Ксении СобчакАктер приехал в Юрмалу, где посетил фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву». Там он пообщался не только с коллегами, но и с журналистами. Отметим, что сразу после рождения девочки поклонники были уверены, что семейство прибегло к услугам суррогатной матери, но Ирина заявила, что смогла родить девочку сама. Пара не скрывает своего счастья, ведь Эммануил и Ирина давно мечтали стать родителями, но у женщины долгое время не получалось забеременеть.

Сейчас пара уже не скрывает внешность наследницы. а Эммануил то и дело публикует трогательные фотографии с наследницей. Сегодня Виторган выложил снимок, на котором держит подросшую дочку на руках. Все семейство проводит время на даче, а Этель дышит свежим воздухом и быстро растет.

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«Нам сегодня 5 месяцев! Ура!» — подписал трогательное фото Виторган. Поклонники в комментариях присоединились к поздравлениям. И хотя многие осуждают позднее отцовство актера, большинство подписчиков искренне рады за Эммануила и его супругу.