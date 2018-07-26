Первая свадьба ЧМ: болельщик из Мексики женится на россиянке

Болельщик из Мексики Мигель Минору приехал в Россию на чемпионат мира и познакомился с девушкой Кристиной. В день финала ЧМ он сделал россиянке предложение, так как понял, что встретил любовь всей своей жизни. Мигель рассказал в Facebook историю своей любви, и она стала вирусной.

«Я встретил ее в России в первый же день, как приехал, перед игрой мексиканской сборной… Я вышел из гостиницы, где остановился. У меня не было интернета, я собирался встретиться с двумя друзьями. Гугл-карты показали, что до пункта назначения около 1,5 километров, 15 минут пешком. Единственная проблема — я не знал, налево или направо поворачивать. Русский алфавит невозможно понять, если вы не учили русский язык.

Я повернул налево, увидел двух девушек 23 и 25 лет. Они стояли на светофоре и хотели перейти улицу. Я подошел к ним и спросил, знают ли они это место и куда мне нужно повернуть. Одна из них достала телефон и, посмотрев по нему, сказала: «Пойдем, мы тебя проводим»…

По дороге мы говорили, смеялись. Это был короткий момент, но очень особенный. С этого момента мы никогда не переставали разговаривать. Нам не хватало времени, но мы надеялись, что когда-нибудь сможем разговаривать столько, сколько возможно.

Мы дошли до нужного места. Я пригласил их пообедать. Они не захотели, и я думал, что вижу ее в последний раз. Я попросил ее Facebook, но в России они им не пользуются, они используют другие социальные сети, например, WhatsApp. Мы продолжили общаться, разговаривали весь вечер и договорились встретиться на следующий день.

Во второй день все было волшебно. Мы гуляли, я хотел обнимать ее, держать за руку. Не выдержал и поцеловал ее», — написал болельщик.

В день финала чемпионата мира он понял, что хочет быть с девушкой всю жизнь, и сделал ей предложение.

Мигель делает трогательные видеоролики для своей возлюбленной и называет себя самым счастливым женихом в мире.

23-летняя Кристина родом из Екатеринбурга. Мигель уже успел съездить в Мексику, сообщить родным, что женится, и вернуться в Россию — знакомиться с родителями Кристины.

Уже месяц девушка учит испанский язык (Мигель говорит, что она делает большие успехи) и готовится к переезду в Мексику.

«Привет, очень хорошо. Я идти домой».

«Поверьте мне, в один прекрасный день придет человек, от которого вы потеряете сон. 24 часа разговора с ним будут пролетать как 5 минут, и вы только захотите быть с ним и только с ним. Кристина сказала мне: «Я хочу быть с тобой и только с тобой. Мне не важно, что нам нужно будет сделать, чтобы быть вместе. Ты мужчина моей жизнь. С самой первой нашей встречи все было волшебно». Вы встретите любовь, когда будете меньше всего ее ждать. Оказывается, не нужно ее искать», — поделился жених.