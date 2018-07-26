Екатеринбурженка вошла в топ-3 самых сексуальных девушек России

Уралочка участвовала в конкурсе красоты, организованном мужским журналом «Maxim». В финале, который прошел накануне, красотка получила звание второй вице-мисс, об этом сообщает в четверг, 26 июля, «АиФ-Урал»

О победе Ксения Филиппова сообщила на своих страницах в «Instagram» и «Вконтакте». Финал прошел в Москве накануне. Правда, фотографиями и видео с последнего этапа уральская красотка еще не поделилась. Тем не менее, в комментариях под своими записями девушка отмечает, что не ожидала попасть даже в топ-100 конкурса.

Красотке 26 лет, она работает в известной сети магазинов спортивной одежды. В социальных сетях у Ксении есть достаточно откровенные фотографии. Также, судя по снимкам, девушка увлекается автомобилями, занимается спортом, любит посещать с друзьями ночные клубы и даже не прочь иногда повышивать крестиком.

Напомним, принять участие в конкурсе могла любая девушка. Для этого достаточно было выложить свое фото в «Instagram» со специальным хэштегом. По результатам зрительского голосования были отобраны 100 красоток, они смогли попасть на фотосессию в Москву. После этого свой выбор сделала редакция мужского журнала, которая оставила только 10 участниц. Победительницей конкурса в этом году стала модель из Новосибирска Мария Киселева . Она получила шанс попасть на обложку журнала.

Публикация от Ксюшенька (@filippova_ksuu) 23 Июл 2018 в 8:38 PDT