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Екатеринбурженка вошла в топ-3 самых сексуальных девушек России
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Екатеринбурженка вошла в топ-3 самых сексуальных девушек России 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
Уралочка участвовала в конкурсе красоты, организованном мужским журналом «Maxim». В финале, который прошел накануне, красотка получила звание второй вице-мисс, об этом сообщает в четверг, 26 июля, «АиФ-Урал».
О победе Ксения Филиппова сообщила на своих страницах в «Instagram» и «Вконтакте». Финал прошел в Москве накануне. Правда, фотографиями и видео с последнего этапа уральская красотка еще не поделилась. Тем не менее, в комментариях под своими записями девушка отмечает, что не ожидала попасть даже в топ-100 конкурса.
Красотке 26 лет, она работает в известной сети магазинов спортивной одежды. В социальных сетях у Ксении есть достаточно откровенные фотографии. Также, судя по снимкам, девушка увлекается автомобилями, занимается спортом, любит посещать с друзьями ночные клубы и даже не прочь иногда повышивать крестиком.
Напомним, принять участие в конкурсе могла любая девушка. Для этого достаточно было выложить свое фото в «Instagram» со специальным хэштегом. По результатам зрительского голосования были отобраны 100 красоток, они смогли попасть на фотосессию в Москву. После этого свой выбор сделала редакция мужского журнала, которая оставила только 10 участниц. Победительницей конкурса в этом году стала модель из Новосибирска Мария Киселева. Она получила шанс попасть на обложку журнала.
Публикация от Ксюшенька (@filippova_ksuu) 23 Июл 2018 в 8:38 PDT
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