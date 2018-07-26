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Хайди Клум рассказала, что думает о 17-летней разнице в возрасте с Томом Каулитцем
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Хайди Клум рассказала, что думает о 17-летней разнице в возрасте с Томом Каулитцем 

Журнал ОК! 2 часа назад
45-летняя немецкая модель Хайди Клум наконец рассказала, что думает о большой разнице в возрасте со своим 28-летним возлюбленным Томом Каулитцем. Звезда дала интервью журналу InStyle.
Том Каулитц и Хайди Клум
«В последнее время люди говорят о моем возрасте больше, чем обо мне», — начала Хайди.
Мой бойфренд намного моложе меня, и многие удивляются этому, люди задают мне вопросы. Честно, только в этих случаях мне в лицо тычут мой возраст, поэтому я вынуждена ответить
Хайди утверждает, что вообще не думает о глубокой возрастной яме, которая располагается между ней и музыкантом группы Tokio Hotel.
Нужно счастливо проживать жизнь и не думать много о том, что люди думают о тебе, ведь стресс лишь увеличит количество морщин
Напомним, что о романе Клум и Каулитца заговорили ещё в марте этого года. С тех пор влюбленные, кажется, не расстаются ни на минуту. На своих частых романтических прогулках пара без стеснения демонстрирует чувства. Более того, Том уже знаком с четырьмя детьми модели от предыдущих браков.
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Женский форум
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