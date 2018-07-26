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Гипергидроз: как уменьшить потоотделение при помощи ботокса
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Гипергидроз: как уменьшить потоотделение при помощи ботокса 

Grazia 2 часа назад
Фото: Grazia
О супер-процедуре рассказывает главный врач столичной клиники Бьюти Тренд Лидия Коган — доктор уже успела освоить новинку и теперь успешно проводит процедуру своим пациентам.
Расскажите о процедуре?
Лидия Коган: На сегодняшний день Miradry® (МираДрай) — это единственная в мире нехирургическая методика, которая помогает пациентам решить проблему потливости в подмышечной области навсегда. Miradry® уже успешно применяется более чем в 95 странах, а этим летом стала доступна и для российских пациентов. Мы стали первой в России клиникой, кто прошел официальное обучение у американских коллег-разработчиков и узнал все тонкости проведения процедуры на практике.
Почему именно подмышечная область?
Лидия Коган: На коже человека от 2 до 4-х миллионов потовых желез и всего 2% приходится на подмышки. Но именно эти 2% доставляют больше всего неприятностей: неприятный запах, интенсивное выделение пота, мокрые разводы на одежде. И хотя потливость не несет в себе угрозы для здоровья, но это явление очень влияет на социальную жизнь человека. Согласитесь, запах пота причиняет дискомфорт не только его обладателю, но и окружающим его людям. Как бы ни старались сохранять самообладание, но «ароматная аура» собеседника, заставит нас завершить общение, как можно быстрее. К слову, вопрос об избавлении от потливости остро стоит, как для мужчин, так и женщин.
Получается, стать обладателями эстетичных подмышек могут и женщины и мужчины?
Лидия Коган: Совершенно верно. Процедура Miradry® одинаково эффективна для мужчин и женщин. Более того, цвет кожи и волос также не влияют на результат от процедуры.
Как проходит сеанс, что чувствуют при этом пациенты?
Лидия Коган: Перед процедурой я провожу пациенту пробу Минора для точного определения площади расположения потовых желез, чтобы провести процедуру с максимальной эффективностью.
Сеанс Miradry® проходит под местной анестезией, пациент не испытывает дискомфорта. При помощи специальной насадки Miradry® происходит поочередное безболезненное воздействие на подмышечные впадины. В результате потовые железы и волосяные фолликулы теряют жизнеспособность и «выключаются» навсегда. Сама процедур длится ровно 1 час. За это время мы успеваем обработать обе подмышки.
За счет чего Miradry® убирает проблему потливости?
Лидия Коган: В основе действия процедуры — селективное (точное и контролируемое) воздействие энергии Microwave®. Да, данный вид энергии менее знаком эстетической медицине по сравнению с лазерами, RF-энергией и ультразвуком, однако применение Microwave®, как способа лечения изучается с 1930-х годов, а в 2014 году была запатентована первая технология для нехирургического лечения гипергидроза — Miradry®.
Насколько процедура безопасна?
Лидия Коган: Методика прошла одобрение FDA (Американский Департамент по), а значит и все ловушки по безопасности. На сегодня в мире проведено уже более 100 000 процедур. Во время сеанса кожа, ткани и сосуды не повреждаются. Энергия воздействует исключительно на потовые железы и волосяные фолликулы. Так что, после сеанса волосы также прекращают расти, что исключает дальнейшую необходимость эпиляции данной зоны.
В чем преимущество Miradry® по сравнению с инъекциями ботулотоксина?
Лидия Коган: Инъекции Ботокс в последнее время обеспечивают эффект на 2-4 месяцев, после чего пациенту вновь и вновь приходится повторять сеанс. Процедура Miradry® проводится однократно. Достаточно 1 раз пройти сеанс и больше не думать о проблеме пота и запаха.
Когда проявится эффект и сколько он продлится?
Лидия Коган: Большинство пациентов отмечают эффект сразу! В день процедуры значительно снижается потливость, в течение 7-9 дней пот исчезает бесследно, а вместе с ним и запах. Эффект от процедуры сохраняется на протяжении всей жизни.
Нужно ли после процедуры пользоваться антиперспирантами?
Лидия Коган: В антиперспирантах необходимости нет, поскольку помимо эккриновых желез, выделяющих прозрачный пот, Miradry® воздействует и на апокринные железы, ответственные за неприятный запах. Так что применение дезодорантов и духов оправдано лишь в эстетических целях, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность.
Можно ли пройти процедуру Miradry® летом?
Лидия Коган: Процедура всесезонна, поэтому можно пройти в любое время года. Многие мои пациенты, кто ведет активный образ жизни, много путешествует, занимается спортом, восприняли Miradry®, как настоящее спасение от вечной проблемы пота и запаха. Я же наблюдаю не только физические результаты от процедуры, но и значительное улучшение качества жизни моих пациентов, кто прошел сеанс Miradry®.
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