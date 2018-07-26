«Все на одно лицо»: Анастасию Решетову перепутали с Оксаной Самойловой

Возлюбленная успешного музыкального продюсера и бизнесмена Тимати — модель Анастасия Решетова снова оказалась в эпицентре нелицеприятных комментариев интернет-сообщества. На одном из новых снимков девушку сравнили с популярной светской львицей Оксаной Самойловой , упрекнув обеих в полной потере индивидуальности в погоне за идеальной внешностью.

Анастасия Решетова часто становится объектом для шуток в социальных сетях. Девушку упрекают то в неумении одеваться, то и в использовании средств фотошопа, а то и в излишней привычке подражать западным звездам шоу-бизнеса. Впрочем, как выяснилось на днях, сравнивают Анастасию не только с мировыми знаменитостями, но и с другими российскими красавицами — спутницами успешных мужчин.

На одном из новых снимков, опубликованных в социальных сетях, Решетову сравнили с супругой рэпера Джигана Оксаной Самойловой. «Их что по шаблону делают? Как под копирку девчонки» «Сначала подумала, что это Самойлова» «Да все они одинаковые! Разница лишь в именах» «Не сразу узнала ее! На Оксану Самойлову похожа здесь» «Все они стали на одно лицо. Жутко от этого», — с недоумением писали в сети интернет-пользователи.

Конечно, современная мода на различные женские хитрости, помогающие дамам слегка улучшить свои природные данные, не может порой не вызывать негативной реакции общества. Стоит лишь присмотреться и становится вполне очевидно, что индустрия красоты все больше навязывает миру определенный типаж идеальной женской внешности. В итоге каждая вторая публичная личность в стремлении сохранить к себе интерес поклонников меняет что-то в своем облике. Так можно ли винить интернет-сообщество в опасениях, что вскоре все женщины будут похожи друг на друга?