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Пенсионеры из Хорошевки займутся телесной терапией
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Пенсионеры из Хорошевки займутся телесной терапией 

Управа района Хорошевский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
В рамках реализации проекта «Московское долголетие» для пенсионеров района доступна секция телесной терапии. Занятия проходят в филиале «Хорошевский» центра социального обслуживания «Беговой». Об этом сообщила заведующая филиалом «Хорошевский» ТЦСО «Беговой» Анна Фролова.
— Любое упражнение телесно-ориентированной терапии начинается с правильного дыхания. Все наши болезни от нервов, а сильное напряжение стимулирует образование «мышечного панциря», от которого и начинаются все проблемы. И такое простое упражнение, как дыхание, способно творить чудеса. Буквально за три-четыре дня человек начинает чувствовать себя лучше, у него появляется прилив сил, улучшается самочувствие, пропадает необходимость постоянно принимать лекарства, — делится Фролова.
Телефоны для справок: 8 (499) 195-87-32, 8 (499) 195-02-89 и 8 (499) 195-19-43.
Напомним, что филиал «Хорошевский» ТЦСО «Беговой» расположен на Хорошевском шоссе, дом 82, корпус 7. (еп)
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