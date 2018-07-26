Пенсионеры из Хорошевки займутся телесной терапией

В рамках реализации проекта «Московское долголетие» для пенсионеров района доступна секция телесной терапии. Занятия проходят в филиале «Хорошевский» центра социального обслуживания «Беговой». Об этом сообщила заведующая филиалом «Хорошевский» ТЦСО «Беговой» Анна Фролова.

— Любое упражнение телесно-ориентированной терапии начинается с правильного дыхания. Все наши болезни от нервов, а сильное напряжение стимулирует образование «мышечного панциря», от которого и начинаются все проблемы. И такое простое упражнение, как дыхание, способно творить чудеса. Буквально за три-четыре дня человек начинает чувствовать себя лучше, у него появляется прилив сил, улучшается самочувствие, пропадает необходимость постоянно принимать лекарства, — делится Фролова.

Телефоны для справок: 8 (499) 195-87-32, 8 (499) 195-02-89 и 8 (499) 195-19-43.

Напомним, что филиал «Хорошевский» ТЦСО «Беговой» расположен на Хорошевском шоссе, дом 82, корпус 7. (еп)