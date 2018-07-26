Третья и заключительная часть мистического проекта телеканала ТВ-3 и продюсерской компании «Среда» Александра Цекало стартует в кинопрокате 30 августа.
Две сотни лет назад малороссийские хутора разоряла шайка нехристей-ляхов во главе с могущественным колдуном. С тех пор рыщет в окрестностях Диканьки неизвестный Чёрный Всадник, ловит молодых девушек и жестоко расправляется с ними, будто мстит за что. И следующей его жертвой может стать Лиза. Чтобы спасти возлюбленную, писарь Николай Гоголь должен разбить злые чары и победить древнее проклятье. Ни одному из смертных ещё не удавалось это. К счастью, на помощь Гоголю приходит гениальный столичный сыщик Яков Гуро, и у него уже есть главный подозреваемый… Жанр: мистика, детектив, приключения, драма