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Заключительная часть
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Заключительная часть 

Собака.ru 2 часа назад
Фото: Собака.ru
Третья и заключительная часть мистического проекта телеканала ТВ-3 и продюсерской компании «Среда» Александра Цекало стартует в кинопрокате 30 августа.
Две сотни лет назад малороссийские хутора разоряла шайка нехристей-ляхов во главе с могущественным колдуном. С тех пор рыщет в окрестностях Диканьки неизвестный Чёрный Всадник, ловит молодых девушек и жестоко расправляется с ними, будто мстит за что. И следующей его жертвой может стать Лиза. Чтобы спасти возлюбленную, писарь Николай Гоголь должен разбить злые чары и победить древнее проклятье. Ни одному из смертных ещё не удавалось это. К счастью, на помощь Гоголю приходит гениальный столичный сыщик Яков Гуро, и у него уже есть главный подозреваемый… Жанр: мистика, детектив, приключения, драма
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