Многодетная бизнес-леди Крис Дженнер — глава семейства Кардашьян

Современное общество, к сожалению, всё ещё полно гендерных стереотипов. Например, о неспособности женщин заниматься бизнесом, об отсутствии в их природе предпринимательской жилки. Судьба нашей сегодняшней героини служит живым опровержением этого несправедливого предубеждения. Крис Дженнер удалось добиться удивительных успехов в бизнесе, стать одной из важнейших персон американской светской жизни, едва ли не самой известной многодетной мамой нашей планеты — главой блистательного семейства Кардашьян.

Кристен Мэри Хоутон появилась на свет 5 октября 1955 года в городе Сан-Диего, её родители были потомками переселенцев из Ирландии. Уже с юности Крис выделялась среди сверстниц незаурядными организаторскими способностями, волевым характером и яркой внешностью. Наверное, по этой причине девушку приняли на должность стюардессы в одну из американских авиакомпаний.

Эта работа стала для Крис своеобразной «путёвкой в жизнь», ведь в одном из рейсов она познакомилась с молодым и скандально известным адвокатом армянского происхождения Робертом Кардашьяном. Миловидная бортпроводница приглянулась Роберту, между ними начался бурный роман, вскоре переросший в брак. Женитьба на столь успешном человеке в одно мгновение решала все материальные проблемы Дженнер, однако довольствоваться ролью домохозяйки энергичная Крис не пожелала.

При поддержке мужа она открыла собственный магазин Dash, специализирующийся на одежде и аксессуарах. Бизнес оказался рентабельным, регулярно пополняющим средствами и без того немаленький семейный бюджет Кардашьянов. При этом Крис и Роберт не забывали о потомстве: за 13 лет совместной жизни у них появилось на свет четыре ребёнка: девочки Кортни, Кимберли, Хлои и сын Роберт-младший.

Союз Роберта и Крис Кардашьян распался в 1991 году, но преуспевающая леди не осталась одна. «Я была свободна пять минут», — иронично замечает бизнесвумен. Новым женихом Крис стал прославленный легкоатлет, олимпийский чемпион 1976 года Брюс Дженнер

Крис стала не просто супругой знаменитого спортсмена, но и его менеджером. Она всеми силами старалась сделать из Брюса медиаперсону, чей образ мог бы приносить доход в семейный бюджет. «У нас были опасения, что ничего не выйдет. Зато присутствовала мотивация: я смотрела на своих детей, вокруг было так много маленьких ртов, которые надо было кормить. Я ужасно боялась подвести их», –вспоминает те времена Дженнер. В браке с Брюсом у Крис родилось ещё двое детей: девочки Кендалл и Кайли. Таким образом, Крис Дженнер на сегодняшний день является мамой шестерых детей.

К моменту рождения шестого ребёнка дела Крис Дженнер шли довольно неплохо –два магазина давали стабильную прибыль, спонсорские контракты Брюса с известными корпорациями также приносили деньги. Однако Крис не была бы сама собой, если бы ей не захотелось большего.

Женщина понимала, что её бизнесу тяжело выделиться среди конкурентов. Для раскрутки своего бренда нужно что-нибудь эдакое. И Дженнер решила создать реалити-шоу о жизни собственной семьи. Интуиция и в этот раз её не подвела: американский зритель буквально влюбился в стремительно появившуюся на экране большую семью Кардашьян. Шоу «Keeping Up With The Kardashians» (в нашей стране более известное как «Семейство Кардашьян») забралось на вершину всех возможных телевизионных рейтингов.

Такая популярность объясняется тем, что зритель верит в происходящее, узнаёт себя в героях — в жизни звёздного семейства происходит всё то, что характерно и для самой обычной семьи: родственники ссорятся, мирятся, плачут, смеются, и всё это совершенно искренне и не наигранно. В то же время ощущается любовь и сплочённость внутри семейства, что не может не вызвать симпатию, отклик в душе.

Стоит сказать, что цель, поставленная Дженнер, оправдала себя сполна — из-за популярности шоу продажи в бутиках Крис выросли во много раз. Также шоу дало замечательную возможность построить карьеру в шоу-бизнесе детям Крис. И в этом деле они блестяще себя реализовали.

Крис Дженнер создала замечательный телепроект, по-настоящему пропагандирующий семейственность и материнство, прославив себя и своих детей. Миллионы зрителей по всему миру следят за перипетиями в семье Кардашьян, восхищаются атмосферой, царящей внутри неё. «Нам просто нравится быть вместе» — так объясняет магию семейства Кардашьян Крис Дженнер.