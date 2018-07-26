Иностранца, через соцсети развращавшего девочку из Перми, признали виновным

Иностранца, который через интернет развращал маленькую девочку из Перми, признали виновным.

История произошла в октябре 2017 года. Как сообщает СКР по Пермскому краю, 28-летний мужчина познакомился в социальных сетях с малолетней жительницей Перми. Ребёнку на тот момент не исполнилось 14 лет.

Иностранец отправлял девочке интимные сообщения и фотографии, совершая в ей отношении развратные действия.

Доказательств, собранных следователями, стало достаточно для вынесения обвинительного приговора. Суд признал иностранца виновным в развратных действиях в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Мужчине назначили два года лишения свободы.