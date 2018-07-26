Ещё
Иностранца, через соцсети развращавшего девочку из Перми, признали виновным
Далее:
Читайте также:
Ещё

Иностранца, через соцсети развращавшего девочку из Перми, признали виновным 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Иностранца, который через интернет развращал маленькую девочку из Перми, признали виновным.
История произошла в октябре 2017 года. Как сообщает СКР по Пермскому краю, 28-летний мужчина познакомился в социальных сетях с малолетней жительницей Перми. Ребёнку на тот момент не исполнилось 14 лет.
Иностранец отправлял девочке интимные сообщения и фотографии, совершая в ей отношении развратные действия.
Доказательств, собранных следователями, стало достаточно для вынесения обвинительного приговора. Суд признал иностранца виновным в развратных действиях в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.
Мужчине назначили два года лишения свободы.
АиФ Пермь: последние новости
Пермячка вошла в топ-10 финалисток конкурса Miss Maxim В Прикамье электричка сбила молодого мужчину Как спасти ягоды от серой гнили?
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тайна последней цифры вашего года рождения9
Чем отличаются коричневые яйца от белых43
Дочь Галкина поразила своими навыками12
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья16
Что стало с самой красивой девочкой в мире19
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
10:08
Старички, которые с легкостью обходят молодых
Здоровье
01:00
Дочь Галкина поразила своими навыками
Звёзды
00:36
Дакота удивила поклонников огромными губами
Звёзды
04:22
Что будет, если людей начнут клонировать
Здоровье
04:37
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса
Звёзды
10:00
Актеры, которые пожертвовали телом ради кино
Звёзды
11:35
Как эволюционировала Барби
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение