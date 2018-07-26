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Эксперимент по маркировке молока в РФ пройдет с сентября 2018 года по декабрь 2019 года
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Эксперимент по маркировке молока в РФ пройдет с сентября 2018 года по декабрь 2019 года 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вести Экономика
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Правительство России планирует провести эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции в период с 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2019 года.
Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Как отмечается в документе, маркировать планируется молоко, кроме сырого, сливки, сухое молоко и сливки, сливочное масло, масляные пасты, топленое масло, спреды и топленые сливочно-растительные смеси, молочный жир. Кроме того, планируется наносить маркировку на сыры, сырные продукты и творог, сгущенные молоко и сливки, кисломолочные продукты (кефир, йогурт и другие), молочную сыворотку.
С инициативой по проведению эксперимента выступили крупные участники оборота молочной продукции в России, в частности Национальный союз производителей молока, группа компаний Danone, компания PepsiCo, отмечается в проекте постановления. Участие в эксперименте осуществляется на добровольной основе.
Уполномоченными органами по проведению эксперимента выступят Минпромторг, Минсельхоз, Минкомсвязь, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, ФСБ, ФНС и ФТС. Оператором информационной системы, которая будет использоваться для проведения эксперимента, планируется назначить Центр развития перспективных технологий. Принять участие в проекте смогут производители, импортеры отдельных видов молочной продукции и организации оптовой и розничной торговли, а также организации, оказывающие услуги питания.
В числе целей эксперимента — изучение полноты и достаточности механизмов маркировки молочной продукции для обеспечения противодействия незаконному ввозу, производству и обороту отдельных видов молочной продукции, в том числе контрафактных, а также повышения собираемости таможенных и налоговых платежей. Кроме того, в ходе эксперимента планируется определить технические возможности интеграции информационной системы с Федеральной государственной информационной системой в области ветеринарии «Меркурий».
С 2016 года в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) введена обязательная маркировка шуб и меховых изделий. В России также запущены эксперименты по маркировке лекарств (станет обязательной с 2020 года) и сигарет (обязательная планируется с 1 марта 2019 года).
К 2024 году в России предполагается создание единой национальной системы маркировки и прослеживаемости товаров.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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