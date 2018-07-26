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Как создаются парфюмы с морским характером
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Как создаются парфюмы с морским характером 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Водные (или, как их еще называют, акватические) ароматы появились на парфюмерном небосклоне лишь в девяностые, но уже обзавелись множеством поклонников и поклонниц. Еще бы, ведь благодаря им можно, как по волшебству, перенестись на морское побережье, пройтись по песчаному пляжу и почувствовать шум волн. Кто же откажется от такого?
Конечно, духи с «морским» характером существовали и раньше, однако за романтичными названиями вроде «Роса молодости» или «Сердце океана» скрывались классические цветочные и шипровые композиции, просто с облегченным звучанием. Все изменилось, когда была синтезирована молекула калона, которая обладала свежестью водной стихии, запахом морских водорослей и ароматом соленых брызг.
Именитые «носы» бросились осваивать новое изобретение, но быстро поняли, что парфюмы у них выходят немного однотипные. Тогда они стали смешивать другие ингредиенты, к примеру, эфирное масло лаванды, ноты цитрусовых и альдегиды, и наконец стали появляться на свет настоящие шедевры.
Первым, кому удалось заключить силу океана в стеклянный флакон, был японец Кензо Такада, создавший в 1991 году мужскую туалетную воду Kenzo Pour Homme. Волны, порывы бурного ветра, полные опасностей приключения — в общем, суровая романтика для настоящих морских волков.
Аромат, предложенный Такадой, оказался одновременно свежим, пьянящим и настолько необычным и оригинальным, что ведущие парфюмеры рискнули предложить водную стихию и дамам. Так появился первый женский акватический аромат — L’eau d’Issey от Issey Miyake, невесомый запах которого рисует в нашем сознании образ зеркальной водной глади, бесконечного спокойствия и тишины. Не отставали и европейцы. Знаменитые Acqua di Gio от Giorgio Armani и Cool Water от Davidoff удачно продолжили новую модную тенденцию. Кстати, при создании последнего парфюмеры вдохновлялись вовсе не океаном, а водопадом.
Морская группа ароматов — одна из немногих, где существует явное разделение на мужские и женские. Композиции, ориентированные на сильный пол, несут в себе ярко выраженный колорит свежести. Эффект прохлады создается с помощью лаванды, цитрусовых и бергамота, а в базе обязательно присутствуют древесные аккорды. Они придают духам широту, основательность и особый шарм. В ароматах же для дам море не бурлящее и опасное, а ласковое и тихое. Женские версии не всегда начинаются с цитрусовых нот, намного чаще вначале звучат фруктовые — к примеру, дыня, ананас, персик или яблоко, а море и прохлада представлены водными цветами — лилией, фиалкой и лотосом.
К слову, акватические ноты теперь стали использовать не только в летних освежающих парфюмах, но и во многих других композициях для придания им легкости и утонченности. Так что вспомнить об отпуске можно всегда: именно яркая ассоциативность этих парфюмов позволяет им быть столь притягательными и любимыми.
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