Болельщик «Интернасионала» приехал к Витинью на тренировку

Болельщик «Интернасионала» Жуниор приехал на стадион «Октябрь», чтобы пообщаться с форвардом ЦСКА Витинью и проводить его во «Фламенго».

Бразилец приехал с большим плакатом, на котором было написано: «Вчера был Интер, сегодня ты прощаешься с ЦСКА, завтра — Фламенго. Но ты всегда будешь в наших сердцах».

Мой отец всегда болел за «Интер», и сказал, что я обязательно должен приехать в Россию и пообщаться с Витинью. Я здесь уже три недели, был на нескольких матчах ЧМ. И вот у болельщиков узнал, где у ЦСКА тренировка, решил сделать красивый плакат, поблагодарить Витинью за выступления за «Интер». Хочу сделать с ним фото, в Бразили получить автограф или фото невероятно трудно! — сказал Жуниор.

"Вчера был Интер, сегодня ты прощаешься с ЦСКА, завтра — Фламенго. Но ты всегда будешь в наших сердцах" pic.twitter.com/lrMUjBDMXy

— Júlia Yakovleva (@JuliaRebelde) 26 июля 2018 г.