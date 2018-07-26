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Болельщик «Интернасионала» приехал к Витинью на тренировку
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Болельщик «Интернасионала» приехал к Витинью на тренировку 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Болельщик «Интернасионала» Жуниор приехал на стадион «Октябрь», чтобы пообщаться с форвардом ЦСКА Витинью и проводить его во «Фламенго».
Бразилец приехал с большим плакатом, на котором было написано: «Вчера был Интер, сегодня ты прощаешься с ЦСКА, завтра — Фламенго. Но ты всегда будешь в наших сердцах».
Мой отец всегда болел за «Интер», и сказал, что я обязательно должен приехать в Россию и пообщаться с Витинью. Я здесь уже три недели, был на нескольких матчах ЧМ. И вот у болельщиков узнал, где у ЦСКА тренировка, решил сделать красивый плакат, поблагодарить Витинью за выступления за «Интер». Хочу сделать с ним фото, в Бразили получить автограф или фото невероятно трудно! — сказал Жуниор.
"Вчера был Интер, сегодня ты прощаешься с ЦСКА, завтра — Фламенго. Но ты всегда будешь в наших сердцах" pic.twitter.com/lrMUjBDMXy
— Júlia Yakovleva (@JuliaRebelde) 26 июля 2018 г.
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